كأس العالم - يامال وكوبارسي يحققان رقما مميزا بمشاركتهم في النهائي

الأحد، 19 يوليه 2026 - 21:49

كتب : FilGoal

لامين يامال وباو كوبارسي

حقق لامين يامال وباو كوبارسي لاعبا منتخب إسبانيا، رقم قياسي جديد خلال نهائي كأس العالم، بمشاركته أساسيا أمام الأرجنتين.

ويستعد منتخب إسبانيا لمواجهة الأرجنتين في نهائي كأس العالم اليوم الأحد على ملعب ميتلايف بنيويورك.

وأصبح لامين يامال ثالث أصغر لاعب يشارك في نهائي كأس العالم خلف البرازيلي بيليه والإيطالي جوزيبي بيرجومي، فيما كوبارسي رابع أصغر لاعب يشارك في نهائي كأس العالم.

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ويقدم مدافع برشلونة بطولة استثنائية، إذ بدأ جميع مباريات إسبانيا ولعب كل دقيقة مع فريق المدرب لويس دي لا فوينتي، كما ساهم في صلابة دفاعية جعلت منتخب بلاده يستقبل هدفا واحدا فقط طوال البطولة.

ولا يتوقف الأمر عند المشاركة، إذ إن تتويج إسبانيا باللقب سيجعل يامال وكوبارسي ثالث ورابع أصغر لاعبين في التاريخ يرفعان كأس العالم.

كأس العالم لامين يامال باو كوبارسي
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