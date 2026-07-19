أعلن الاتحاد الأردني لكرة القدم تعيين بادو الزاكي مدربا لمنتخب الأردن.

ووقع الزاكي على عقد لمدة عام واحد يتجدد برضا الطرقين.

ويأتي تعين الزاكي خلفا لجمال السلامي المدرب السابق للنشامى.

التجربة الأخيرة للزاكي كانت مع منتخب النيجر، وخلالها قاد الفريق في 21 مباراة وحقق الفوز في 7 وتعادل في 6 وخسر 6 مباريات.

وسبق للزاكي تدريب أكثر من فريق أبرزهم الوداد واتحاد طنجة ومنتخب المغرب ومنتخب السودان والمغرب الفاسي.

وخلال مسيرته توج الزاكي بلقب وحيد كان بكأس الجزائر برفقة شباب بلوزداد.

كما سبق للزاكي قيادة المغرب لنهائي كأس أمم إفريقيا 2004.

وكان السلامي قد قاد الأردن للتأهل لكأس العالم للمرة الأولى في تاريخه.

وودع الأردن كأس العالم 2026 من دور المجموعات بعد الخسارة من الجزائر والأرجنتين والنمسا.