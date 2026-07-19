كأس العالم - مساعد مدرب الأرجنتين: اليوم يظهر المعدن الحقيقي لكل لاعب

الأحد، 19 يوليه 2026 - 21:27

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - أليكسيس ماك أليستر - الأرجنتين

تحدث روبرتو أيالا مساعد مدرب منتخب الأرجنتين، عن مواجهة إسبانيا المرتقبة في نهائي كأس العالم 2026 مشددا على أن كأس العالم يحسم بالتفاصيل الصغيرة.

ويستعد منتخب الأرجنتين لمواجهة إسبانيا في نهائي كأس العالم 2026 على ملعب ميتلايف في نيويورك.

وقال أيالا في تصريحات للصحفيين: "اليوم سوف يظهر المعدن الحقيقي لكل لاعب، المفتاح سيكون في كيفية إنهائنا للهجمات".

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وواصل "النهائيات تُلعب للفوز بها، واليوم، يلعب الجانب العاطفي دورا مهما للغاية".

وتأهل منتخب الأرجنتين لنهائي كأس العالم متصدرا المجموعة العاشرة التي ضمت كل من الأردن، والجزائر والنمسا.

وخاض منتخب الأرجنتين مباراة دور الـ32 أمام كاب فيردي وحقق انتصارا مثيرا بـ3-2، وكرر النتيجة ذاتها أمام مصر في دور الـ16 قبل أن يحقق انتصارا أمام سويسرا 3-1 في الدور ربع النهائي.

وانتصر منتخب الأرجنتين أمام إنجلترا بهدفين لهدف في نصف نهائي كأس العالم، ليضرب موعدا مع إسبانيا في نهائي كأس العالم.

روبيرتو أيالا منتخب الأرجنتين كأس العالم
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