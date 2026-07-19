مباشر نهائي كأس العالم – إسبانيا (0)-(0) الأرجنتين.. إلى الوقت الإضافي

الأحد، 19 يوليه 2026 - 21:01

كتب : FilGoal

الأرجنتين ضد إسبانيا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لنهائي كأس العالم 2026 في أمريكا بين إسبانيا والأرجنتين.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

ـــــــــــــــــــــــــ

أخبار متعلقة:
تشكيل نهائي كأس العالم - دي بول أساسي.. وميسي يقود الأرجنتين ضد إسبانيا تشكيل نهائي كأس العالم - لامين يامال يقود هجوم إسبانيا ضد الأرجنتين

نهاية الشوط الثاني بالتعادل والذهاب للوقت الإضافي

ق 90+4: طرد إنزو فيرنانديز

ق 90+1: مخالفة لميسي بعد تدخل من لابورت

ق 89: تسديدة ضائعة من رودري

ق 87: فرصة خطيرة من فيران

ق 83: إنذار لـ إنزو فيرنانديز

ق 80: فرصة خطيرة من لابورت

ق 77: تسديدة قوية من كوبارسي

ق 76: تسديدة قوية من بيدري الحارس يمسكها

ق 75: نزول نيكو ويليامز وميكيل ميرينو بدلا من داني أولمو وأليكس باينا

ق 70: نزول ميدينا وسيميوني بدلا من روميرو ودي بول

ق 67: فيران توريس يهدر الأول

ق 64: تسديدة قوية من داني أولمو يبعدها مارتينيز لركلة ركنية

ق 62: نزول بيدري وفيران توريس بدلا من فابيان رويز وأويارزابال

ق 58: نزول مولينا بدلا من مونتيل

ق 53: إنذار لـ باريديس

ق 52: مشادة قوية بين اللاعبين

ق 46: تسديدة من أليكس باينا يمسكها مارتينيز

نزول باريديس بدلا من نيكولاس جونزاليس

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 44: نزول أوتاميندي بدلا من ليساندرو مارتينيز للإصابة

ق 43: تسديدة قوية من كوكوريا تمر جوار القائم

ق 40: إنذار لـ ليساندرو مارتينيز بعد تدخل قوي على أويارزابال

ق 39: تسديدة قوية من أويارزابال والحارس يتصدى

ق 5: فرصة أولى ضائعة من لامين

انطلاق المباراة

كأس العالم الأرجنتين إسبانيا نهائي كأس العالم
نرشح لكم
كأس العالم - رقم سلبي للنهائي وآخر لـ الأرجنتين كأس العالم - يامال وكوبارسي يحققان رقما مميزا بمشاركتهم في النهائي كأس العالم - مساعد مدرب الأرجنتين: اليوم يظهر المعدن الحقيقي لكل لاعب كأس العالم - ليفاندوفسكي: ميسي لا يصدق.. والأرجنتين تلعب من أجله تشكيل نهائي كأس العالم - دي بول أساسي.. وميسي يقود الأرجنتين ضد إسبانيا تشكيل نهائي كأس العالم - لامين يامال يقود هجوم إسبانيا ضد الأرجنتين تقرير: تشيلسي يبدأ مفاوضاته الرسمية مع كريستال بالاس بشأن لاكروا.. وأرسنال يزاحم لا جازيتا: أستون فيلا مهتم بضم لياو.. وميلان يحدد سعره
أخر الأخبار
اتحاد الكرة يحدد موعد اختبارات اللياقة البدنية للحكام استعدادًا للموسم الجديد 54 دقيقة | الدوري المصري
كأس العالم - رقم سلبي للنهائي وآخر لـ الأرجنتين ساعة | في المونديال
الرياضية السعودية: الأهلي يرفض عرضا من اتحاد جدة لضم إمام عاشور 2 ساعة | الدوري المصري
كأس العالم - يامال وكوبارسي يحققان رقما مميزا بمشاركتهم في النهائي 2 ساعة | في المونديال
بادو الزاكي مدربا لمنتخب الأردن 2 ساعة | الوطن العربي
كأس العالم - مساعد مدرب الأرجنتين: اليوم يظهر المعدن الحقيقي لكل لاعب 2 ساعة | في المونديال
تقرير مغربي: كاف يتجه لرفع عدد الأندية المشاركة في دوري أبطال إفريقيا 3 ساعة | الكرة الإفريقية
مباشر نهائي كأس العالم – إسبانيا (0)-(0) الأرجنتين.. إلى الوقت الإضافي 3 ساعة | في المونديال
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - الأهلي يحصل على توقيع سفيان بنجديدة 2 في الجول يكشف تفاصيل صفقة انتقال حسام عبد المجيد لـ لودوجوريتس 3 اقتربت؟ صلاح يطلب ضمانا مصرفيا قبل الانتقال لـ بشكتاش 4 نهائي كأس العالم – موعد لقاء الأرجنتين ضد إسبانيا.. القنوات الناقلة والملعب وتاريخ المواجهات