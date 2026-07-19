مباشر نهائي كأس العالم – إسبانيا ضد الأرجنتين

الأحد، 19 يوليه 2026 - 21:01

كتب : FilGoal

نهائي كأس العالم بين إسبانيا ضد الأرجنتين

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لنهائي كأس العالم 2026 في أمريكا بين إسبانيا والأرجنتين.

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انطلاق المباراة

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