استراحة نهائي كأس العالم – إسبانيا (0)-(0) الأرجنتين.. شوط أول سلبي

الأحد، 19 يوليه 2026 - 21:01

كتب : FilGoal

الأرجنتين - إسبانيا - رودري

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لنهائي كأس العالم 2026 في أمريكا بين إسبانيا والأرجنتين.

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ق 44: نزول أوتاميندي بدلا من ليساندرو مارتينيز للإصابة

ق 43: تسديدة قوية من كوكوريا تمر جوار القائم

ق 40: إنذار لـ ليساندرو مارتينيز بعد تدخل قوي على أويارزابال

ق 39: تسديدة قوية من أويارزابال والحارس يتصدى

ق 5: فرصة أولى ضائعة من لامين

انطلاق المباراة

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