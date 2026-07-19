استراحة نهائي كأس العالم – إسبانيا (0)-(0) الأرجنتين.. شوط أول سلبي
الأحد، 19 يوليه 2026 - 21:01
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لنهائي كأس العالم 2026 في أمريكا بين إسبانيا والأرجنتين.
ـــــــــــــــــــــــــ
ق 44: نزول أوتاميندي بدلا من ليساندرو مارتينيز للإصابة
ق 43: تسديدة قوية من كوكوريا تمر جوار القائم
ق 40: إنذار لـ ليساندرو مارتينيز بعد تدخل قوي على أويارزابال
ق 39: تسديدة قوية من أويارزابال والحارس يتصدى
ق 5: فرصة أولى ضائعة من لامين
انطلاق المباراة
نرشح لكم
كأس العالم - رقم سلبي للنهائي وآخر لـ الأرجنتين كأس العالم - يامال وكوبارسي يحققان رقما مميزا بمشاركتهم في النهائي كأس العالم - مساعد مدرب الأرجنتين: اليوم يظهر المعدن الحقيقي لكل لاعب كأس العالم - ليفاندوفسكي: ميسي لا يصدق.. والأرجنتين تلعب من أجله تشكيل نهائي كأس العالم - دي بول أساسي.. وميسي يقود الأرجنتين ضد إسبانيا تشكيل نهائي كأس العالم - لامين يامال يقود هجوم إسبانيا ضد الأرجنتين تقرير: تشيلسي يبدأ مفاوضاته الرسمية مع كريستال بالاس بشأن لاكروا.. وأرسنال يزاحم لا جازيتا: أستون فيلا مهتم بضم لياو.. وميلان يحدد سعره