خبر في الجول - البلغاري إيفياليو بيتيف ينضم للمرشحين لتدريب الزمالك

الأحد، 19 يوليه 2026 - 20:41

كتب : FilGoal

إيفاليو بيتيف المرشح لتدريب الزمالك

اقترب الزمالك من حسم اختيار مدربه الجديد لقيادة الفريق خلال الموسم المقبل 2026/2027.

وعلم FilGoal.com أن البلغاري إيفاليو بيتيف أصبح ضمن المرشحين لتدريب الزمالك خلال الموسم المقبل.

ومن المنتظر أن يتم حسم اختيار المدرب والإعلان عنه خلال 48 ساعة.

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التجربة الأخيرة لبيتيف كانت برفقة بني ياس الإماراتي ولم تستمر سوى 6 مباريات فقط، تعرض خلالها الفريق لـ 5 هزائم وتعادل في مباراة ولم يحقق الفوز.

وبدأ بيتيف مسيرته التدريبية في عام 2008 مع فريق ليوبيميتس البلغاري.

وخلال مسيرته قاد بيتيف 12 فريقا مختلفا أبرزها لودوجوريتس الذي قاده في مناسبتين، ودينامو زغرب والقادسية السعودي ومنتخب البوسنة والهرسك ومنتخب بلغاريا.

وخلال مسيرته، توج بيتيف ب 6 ألقاب كانت الدوري البلغاري 3 مرات وكأس بلغاريا مرتين وكأس السوبر البلغاري مرة، وكانت جميع الألقاب برفقة لودوجوريتس.

صاحب الـ 51 عاما، سبق له لعب كرة القدم كلاعب ولكنه قضى مسيرته بالكامل في الفرق البلغارية، فيما عدا موسم باليونان مع فريق تريكالا.

وقد يتولى بيتيف تدريب الزمالك خلفا لمعتمد جمال الذي أنهى الموسم كمدرب للفريق.

وتوج الزمالك خلال الموسم الماضي بلقب الدوري المصري الممتاز للمرة 15 في تاريخه.

وسيشارك الزمالك خلال الموسم المقبل في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وينتظر الزمالك التعاقد مع مدرب جديد لبدء فترة الإعداد للموسم المقبل.

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