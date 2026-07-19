كأس العالم - ليفاندوفسكي: ميسي لا يصدق.. والأرجنتين تلعب من أجله

الأحد، 19 يوليه 2026 - 20:29

كتب : FilGoal

روبرت ليفاندوفسكي

أشاد روبرت ليفاندوفسكي مهاجم شيكاغو فاير، بالمستوى الذي يقدمه ليونيل ميسي مع منتخب الأرجنتين، قبل نهائي كأس العالم 2026 أمام إسبانيا.

ويستعد منتخب الأرجنتين لمواجهة إسبانيا في نهائي كأس العالم مساء اليوم الأحد على ملعب ميتلايف.

وقال ليفاندوفسكي في تصريحات للصحفيين: "ما يقدمه ليونيل ميسي أمر مذهل في هذا العمر، المنتخب الأرجنتيني يلعب من أجله، وهذا يمنح ليو الفرصة لتقديم أفضل مستوياته، وهو لاعب لا يُصدق".

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وواصل "كما أن هذه مباراة نهائية أخرى جديدة في مسيرته، وبعد أن فاز بالفعل بكأس العالم، فقد يجعل ذلك المهمة أسهل قليلا بالنسبة لإسبانيا".

وتأهل منتخب الأرجنتين لنهائي كأس العالم متصدرا المجموعة العاشرة التي ضمت كل من الأردن، والجزائر والنمسا.

وخاض منتخب الأرجنتين مباراة دور الـ32 أمام كاب فيردي وحقق انتصارا مثيرا بـ3-2، وكرر النتيجة ذاتها أمام مصر في دور الـ16 قبل أن يحقق انتصارا أمام سويسرا 3-1 في الدور ربع النهائي.

وانتصر منتخب الأرجنتين أمام إنجلترا بهدفين لهدف في نصف نهائي كأس العالم، ليضرب موعدا مع إسبانيا في نهائي كأس العالم.

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