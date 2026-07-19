تشكيل نهائي كأس العالم - دي بول أساسي.. وميسي يقود الأرجنتين ضد إسبانيا

أعلن ليونيل سكالوني مدرب الأرجنتين تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد إسبانيا.

ويلتقي منتخب الأرجنتين مع إسبانيا على ملعب ميت لايف في نهائي كأس العالم 2026.

ويلعب رودريجو دي بول بشكل أساسي على حسام جوليانو سيميوني، كما يلعب نيكولاس جونزاليس بدلا من لياندرو باريديس.

كما يلعب ليونيل ميسي في الهجوم برفقة جوليان ألفاريز.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: إيميليانو مارتينيز.

الدفاع: جونزالو مونتييل - كريستيان روميرو - ليساندرو مارتينيز - نيكولاس تاليافيكو.

الوسط: رودريجو دي بول - إنزو فيرنانديز - أليكسيس ماك أليستر - نيكولاس جونزاليس.

الهجوم: ليو ميسي - خوليان ألفاريز.

وفازت الأرجنتين في نصف النهائي على إنجلترا بهدفين مقابل هدف، بينما تفوقت إسبانيا على فرنسا بهدفين دون رد.