تشكيل نهائي كأس العالم - لامين يامال يقود هجوم إسبانيا ضد الأرجنتين

أعلن لويس دي لافوينتي مدرب منتخب إسبانيا تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد الأرجنتين.

ويلتقي منتخب إسبانيا مع الأرجنتين على ملعب ميت لايف في نهائي كأس العالم 2026.

ويدخل منتخب إسبانيا بلا تغييرات عن المباراة الماضية في نصف النهائي ضد فرنسا.

ويقود لامين يامال الهجوم رغم غيابه عن التدريبات بسبب إصابة خقيقة تعرض لها.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: أوناي سيمون.

الدفاع: بيدرو بورو - باو كوبارسي - إيمريك لابورت - مارك كوكوريا.

الوسط: رودري - فابيان رويز - داني أولمو.

الهجوم: لامين يامال - ميكيل أويارزابال - أليكس باينا.

وفازت إسبانيا في نصف النهائي على فرنسا بهدفين دون رد، بينما تفوقت الأرجنتين على إنجلترا بهدفين مقابل هدف.