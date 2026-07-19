تشكيل إسبانيا - لامين يامال يقود الهجوم ضد الأرجنتين في نهائي كأس العالم
الأحد، 19 يوليه 2026 - 20:08
كتب : FilGoal
أعلن لويس دي لافوينتي مدرب منتخب إسبانيا تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد الأرجنتين.
ويلتقي منتخب إسبانيا مع الأرجنتين على ملعب ميت لايف في نهائي كأس العالم 2026.
ويدخل منتخب إسبانيا بلا تغييرات عن المباراة الماضية في نصف النهائي ضد فرنسا.
ويقود لامين يامال الهجوم رغم غيابه عن التدريبات بسبب إصابة خقيقة تعرض لها.
وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:
الحارس: أوناي سيمون.
الدفاع: بيدرو بورو - باو كوبارسي - إيمريك لابورت - مارك كوكوريا.
الوسط: رودري - فابيان رويز - داني أولمو.
الهجوم: لامين يامال - ميكيل أويارزابال - أليكس باينا.
وفازت إسبانيا في نصف النهائي على فرنسا بهدفين دون رد، بينما تفوقت الأرجنتين على إنجلترا بهدفين مقابل هدف.
نرشح لكم
تشكيل نهائي كأس العالم: دي بول أساسي.. وميسي يقود الأرجنتين ضد إسبانيا تقرير: تشيلسي يبدأ مفاوضاته الرسمية مع كريستال بالاس بشأن لاكروا.. وأرسنال يزاحم لا جازيتا: أستون فيلا مهتم بضم لياو.. وميلان يحدد سعره كأس العالم - توخيل يكشف سبب غياب كوبي ماينو.. وموعد عودته المحتمل مع تأجيل تنفيذها.. قرارات من الأعلى للإعلام بعد كأس العالم 2026 كأس العالم - كروس: إسبانيا ستسحق الأرجنتين إذا سجلت أولا كأس العالم - لابورتا: منتخب إسبانيا نسخة من برشلونة.. وعلى الحكم ألا يكون متساهلا كأس العالم - كولينا: ليس سهلا اختيار حكم النهائي.. والتكنولوجيا لا تقتل متعة كرة القدم