تقرير: تشيلسي يبدأ مفاوضاته الرسمية مع كريستال بالاس بشأن لاكروا.. وأرسنال يزاحم

دخل نادي تشيلسي في مفاوضات رسمية مع كريستال بالاس من أجل التعاقد مع المدافع الفرنسي ماكسينس لاكروا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بحسب تقرير صحفي.

ووفقًا للصحفي بن جاكوبس، أجرى تشيلسي بالفعل محادثات رسمية مع كريستال بالاس بشأن التعاقد مع اللاعب، الذي يقدر النادي اللندني قيمته بنحو 55 مليون جنيه إسترليني.

ويبحث مدرب تشيلسي تشابي ألونسو عن تعزيز الخط الخلفي بعناصر تمتلك القوة البدنية والطول، ويعتبر لاكروا أحد أبرز الأسماء التي تنطبق عليها هذه المواصفات.

وأشار التقرير إلى أن انتقال يان بول فان هيكي إلى توتنهام هوتسبير في وقت سابق من الصيف مقابل مبلغ مماثل، يُستخدم كمعيار لتقييم كريستال بالاس لسعر لاكروا.

في المقابل، قد يواجه تشيلسي منافسة من أرسنال، الذي يضع المدافع الفرنسي ضمن اهتماماته، رغم أن النادي اللندني لم يتقدم حتى الآن بأي عرض أو مفاوضات رسمية.

وقد يتجه أرسنال للتعاقد مع قلب دفاع جديد إذا تأكد غياب ويليام ساليبا لفترة طويلة، في ظل التقارير التي تشير إلى احتمالية خضوعه لعملية جراحية عقب عودته إلى النادي.

ورغم امتلاك المدرب ميكيل أرتيتا خيارات دفاعية مثل كريستيان موسكيرا ويوريين تيمبر وبن وايت، فإن النادي قد يقرر التعاقد مع مدافع صاحب خبرة قبل انطلاق الموسم الجديد.

وكان لاكروا، البالغ من العمر 26 عامًا، قد شارك مع منتخب فرنسا في كأس العالم 2026، بعدما دخل بديلًا للمصاب ويليام ساليبا خلال مواجهة إسبانيا في نصف النهائي، قبل أن يتحول التركيز إلى مستقبله مع ناديه.

وانضم المدافع الفرنسي إلى كريستال بالاس في صيف 2024، ونجح سريعًا في فرض نفسه، إذ خاض 98 مباراة بقميص الفريق وسجل 4 أهداف.

ويرتبط لاكروا بعقد مع كريستال بالاس حتى صيف 2029، إلا أن مستواه المميز جذب اهتمام عدد من كبار الأندية الأوروبية.