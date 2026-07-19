زد يخوض 4 وديات في تركيا استعدادا لانطلاق الموسم الجديد

يخوض زد 4 مباريات ودية خلال معسكره الخارجي في تركيا، استعدادا لانطلاق الموسم الكروي الجديد.

ومن المقرر أن ينطلق معسكر زد يوم 27 يوليو الجاري، بعدما أنهى مسؤولو النادي بالتنسيق مع شركة سيكسياردز، الجهة المنظمة للمعسكر، كافة إجراءات وتأشيرات السفر الخاصة باللاعبين وأعضاء الجهازين الفني والإداري والطبي للفريق الأول.

ويلتقي زد خلال معسكره مع خورفكان الإماراتي، والمحرق البحريني، والسالمية الكويتي، بالإضافة إلى مباراة رابعة أمام أحد الأندية التركية، والتي يجري الاتفاق على تفاصيلها حاليا.

وقال سيف زاهر الرئيس التنفيذي لنادي زد: "أعرب عن خالص تقديري لمعالي السفير صالح موطلو شن، على التسهيلات الكبيرة التي قدمها لإنجاح المعسكر".

وواصل "المعسكر يمثل خطوة مهمة ضمن برنامج إعداد الفريق للموسم الجديد، في إطار رؤية النادي لتقديم موسم استثنائي يواكب طموحات مجلس الإدارة والجهاز الفني، ويعزز من فرص المنافسة على مختلف البطولات".

وأنهى زد الموسم الماضي في المركز الثاني من منطقة تفادي الهبوط برصيد 49 نقطة.