زد يخوض 4 وديات في تركيا استعدادا لانطلاق الموسم الجديد

الأحد، 19 يوليه 2026 - 19:44

كتب : FilGoal

زد

يخوض زد 4 مباريات ودية خلال معسكره الخارجي في تركيا، استعدادا لانطلاق الموسم الكروي الجديد.

ومن المقرر أن ينطلق معسكر زد يوم 27 يوليو الجاري، بعدما أنهى مسؤولو النادي بالتنسيق مع شركة سيكسياردز، الجهة المنظمة للمعسكر، كافة إجراءات وتأشيرات السفر الخاصة باللاعبين وأعضاء الجهازين الفني والإداري والطبي للفريق الأول.

ويلتقي زد خلال معسكره مع خورفكان الإماراتي، والمحرق البحريني، والسالمية الكويتي، بالإضافة إلى مباراة رابعة أمام أحد الأندية التركية، والتي يجري الاتفاق على تفاصيلها حاليا.

أخبار متعلقة:
خبر في الجول - زد في مفاوضات متقدمة مع الفلسطيني قنبر خبر في الجول - أوكا يجتاز الكشف الطبي تمهيدا للانتقال إلى زد خبر في الجول - وليد علي من مودرن إلى زد خبر في الجول - محمد إبراهيم يجتاز الكشف الطبي للانضمام إلى زد

وقال سيف زاهر الرئيس التنفيذي لنادي زد: "أعرب عن خالص تقديري لمعالي السفير صالح موطلو شن، على التسهيلات الكبيرة التي قدمها لإنجاح المعسكر".

وواصل "المعسكر يمثل خطوة مهمة ضمن برنامج إعداد الفريق للموسم الجديد، في إطار رؤية النادي لتقديم موسم استثنائي يواكب طموحات مجلس الإدارة والجهاز الفني، ويعزز من فرص المنافسة على مختلف البطولات".

وأنهى زد الموسم الماضي في المركز الثاني من منطقة تفادي الهبوط برصيد 49 نقطة.

نادي زد الدوري المصري
نرشح لكم
فيفا يرفع قضية سانت إيتيان من قضايا الزمالك الأهلي يعلن التعاقد مع سفيان بنجديدة كأس العالم - بيراميدز يكشف موعد انضمام لاعبيه الدوليين إلى فترة الإعداد طاهر محمد مستمر مع الأهلي حتى 2029 "حياتي هنا وروحي هنا".. رسالة من حسين الشحات لجماهير الأهلي خبر في الجول - جناح حرس الحدود يتمم انتقاله إلى بترول أسيوط الصفقة الثامنة.. غزل المحلة يدعم دفاعه ويضم عبد الرحمن رشدان خبر في الجول - الأهلي يحصل على توقيع سفيان بنجديدة
أخر الأخبار
توتنام يغير موقفه من رحيل بيرجفال 5 دقيقة | الدوري الإنجليزي
زد يخوض 4 وديات في تركيا استعدادا لانطلاق الموسم الجديد 9 دقيقة | الكرة المصرية
كرة سلة - إنجاز تاريخي.. منتخب مصر للناشئات يحقق المركز التاسع ببطولة العالم 31 دقيقة | كرة سلة
لا جازيتا: أستون فيلا مهتم بضم لياو.. وميلان يحدد سعره 34 دقيقة | في المونديال
توتو سبورت: ميلان يأمل في إبرام صفقة قوية من مانشستر سيتي 34 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كأس العالم - توخيل يكشف سبب غياب كوبي ماينو.. وموعد عودته المحتمل ساعة | في المونديال
مع تأجيل تنفيذها.. قرارات من الأعلى للإعلام بعد كأس العالم 2026 ساعة | في المونديال
كأس العالم - كروس: إسبانيا ستسحق الأرجنتين إذا سجلت أولا ساعة | في المونديال
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - الأهلي يحصل على توقيع سفيان بنجديدة 2 في الجول يكشف تفاصيل صفقة انتقال حسام عبد المجيد لـ لودوجوريتس 3 اقتربت؟ صلاح يطلب ضمانا مصرفيا قبل الانتقال لـ بشكتاش 4 نهائي كأس العالم – موعد لقاء الأرجنتين ضد إسبانيا.. القنوات الناقلة والملعب وتاريخ المواجهات