كرة سلة - إنجاز تاريخي.. منتخب مصر للناشئات يحقق المركز التاسع ببطولة العالم

حقق منتخب مصر لكرة السلة للناشئات تحت 17 عامًا المركز التاسع في بطولة العالم، المقامة حاليًا في التشيك، بعدما فاز على نظيره الإيطالي بنتيجة 80-63، في المباراة التي جمعتهما منذ قليل، ضمن منافسات تحديد المراكز.

وأنهى المنتخب الوطني الفترة الأولى متقدمًا بنتيجة 20-17، ثم واصل تفوقه في الفترة الثانية، ينهي الشوط الأول متقدمًا بنتيجة 44-34.

وفي الفترة الثالثة، استمر منتخب ناشئات السلة في فرض سيطرته، لتصبح النتيجة 58-53، قبل أن يحسم المباراة من الفترة الرابعة والأخيرة، لينتهي اللقاء بفوزه بنتيجة 80-63.

وبهذه النتيجة، حقق منتخب مصر المركز التاسع، كأفضل مركز في تاريخ مشاركاته ببطولة العالم للناشئات تحت 17 عامًا.

وضمت القائمة كل من: مريم حازم، جودي وليد، هانيا ناصر، جودي محمد، فاطمة محمد حسن، ليله حسام، حلا معتز، سدرا هيثم، زينة أيمن حليم، دانا شريف جنيدي، حبيبة كريم سرور، حبيبة جمال.

ويضم الجهاز الفني كل من، محمد محروس مديرًا فنيًا، نيهال سعد مدربًا عامًا، ماجد سلامة مدربًا، أحمد جويلي أخصائي، فريد سمير مدرب أحمال، الدكتورة فاطمة جمال طبيبة، منى محمد إداري الفريق.

ويرأس بعثة منتخب مصر للناشئات محمد إيهاب محسن عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة.

يذكر أن منتخب مصر لكرة السلة للناشئات تأهل إلى نهائيات كأس العالم تحت 17 عامًا، بعدما توج بطلًا لأفريقيا تحت 16 عامًا العام الماضي على حساب كوت ديفوار.