لا جازيتا: أستون فيلا مهتم بضم لياو.. وميلان يحدد سعره

يبحث أستون فيلا عن تعزيز صفوفه من أجل خوض مباريات دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بلاعبين مميزين من أجل مجاراة نسق البطولة القارية.

ويعتبر رفاييل لياو جناح ميلان الهدف الرئيسي للفريق الإنجليزي من أجل تعزيز صفوفه بعناصر مميزة.

وبحسب صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية فإن ميلان لا يمانع من بيع الجناح إلا أنها تشترط فقط الحصول على 50 مليون يورو على الرغم من أن كسر عقد لياو يتجاوز 175 مليون يورو.

ولا يفكر اللاعب البرتغالي في الانتقال إلى الدوري التركي أو السعودي، إذ ينتظر عرضا من أحد الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، مع أولوية واضحة للدوري الإنجليزي.

وكان ميلان قد عين روبن أموريم، مدرب مانشستر يونايتد السابق، مديرا فنيا للفريق، ويبدو أن المدرب البرتغالي يفضل التعاقد مع لاعب وسط هجومي كلاسيكي بدلا من جناح.

وبالتالي، لن يمانع ميلان رحيل لياو حال وصول العرض المناسب، خاصة أن اللاعب اليوناني كونستانتينوس كارتساس أصبح أولوية النادي لتدعيم مركز الوسط الهجومي.

ويحتاج ميلان إلى بيع لياو من أجل تمويل صفقة اللاعب اليوناني، خاصة بعد إنفاق ما يقرب من 100 مليون يورو على جونزالو راموس وماريو جيلا.

وخاض لياو مع ميلان 291 مباراة مسجلا 80 هدفا وصنع 65 آخرين.