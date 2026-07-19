كأس العالم - توخيل يكشف سبب غياب كوبي ماينو.. وموعد عودته المحتمل

كشف توماس توخيل، المدير الفني لمنتخب إنجلترا، أن غياب كوبي ماينو عن مواجهة فرنسا في مباراة تحديد المركز الثالث بكأس العالم 2026 جاء بسبب إصابة في الظهر.

وكان لاعب وسط مانشستر يونايتد يأمل في الظهور الأول له بالبطولة خلال المباراة، بعدما غاب عن جميع مباريات المنتخب الإنجليزي السابقة في كأس العالم.

وفضل توخيل الاعتماد على الثنائي ديكلان رايس وإليوت أندرسون في وسط الملعب، بينما كان ريس جيمس أحد الخيارات المتاحة أيضًا في هذا المركز.

ولفت غياب ماينو عن قائمة المباراة الأنظار، قبل أن يوضح الاتحاد الإنجليزي أن اللاعب تعرض لإصابة.

وقال توخيل: "كوبي تعرض للإصابة في آخر حصة تدريبية، وشعر بألم حاد في الظهر."

وأشار التقرير إلى أن ماينو ليس اللاعب الوحيد الذي يعاني من إصابة في الظهر خلال البطولة، إذ تعرض مدافع أرسنال ويليام ساليبا للإصابة نفسها خلال نصف النهائي أمام إسبانيا، بعد معاناته من المشكلة منذ عدة أشهر.

ولم تُحدد حتى الآن مدة غياب ماينو، لكن إذا كانت الإصابة مجرد شد عضلي بسيط، فمن المتوقع أن يعود خلال أسبوعين، ليكون جاهزًا لانطلاق الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي.

أما إذا كانت الإصابة من الدرجة الثانية، فقد يغيب اللاعب ما بين 3 إلى 6 أسابيع، بينما قد تصل فترة الغياب إلى شهرين أو أربعة أشهر في حال كانت الإصابة أكثر خطورة، مثل الانزلاق الغضروفي أو كسر في العمود الفقري.

وأكد التقرير أنه لا توجد مؤشرات حتى الآن على تعرض ماينو لإصابة خطيرة، خاصة أنه كان سيغيب عن جزء كبير من فترة الإعداد للموسم الجديد بسبب مشاركته في كأس العالم.

ويأتي ذلك في وقت بدأ فيه مانشستر يونايتد استعداداته للموسم الجديد بالخسارة أمام ريكسهام بهدف دون رد، على أن يواجه روزنبورج في مباراته الودية المقبلة.

وأشار التقرير أيضًا إلى أن ماينو أصبح ثاني لاعب وسط في مانشستر يونايتد يعاني من الإصابة، إلى جانب مانويل أوجارتي الذي يواصل التعافي من إصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وفي ظل هذه الغيابات، يعتمد الفريق حاليًا على الوافدين الجديدين يوري تيليمانس وأندريه سانتوس، بالإضافة إلى مجموعة من اللاعبين الشباب مثل توبي كوليير ودان جور وتايلر فليتشر.

واختتم التقرير بالإشارة إلى أن مانشستر يونايتد لا يزال بحاجة إلى التعاقد مع لاعب ارتكاز جديد لتعويض كاسيميرو، خاصة مع تزايد الشكوك حول إمكانية إتمام صفقة اللاعب المستهدف مقابل 100 مليون جنيه إسترليني.