مع تأجيل تنفيذها.. قرارات من الأعلى للإعلام بعد كأس العالم 2026

الأحد، 19 يوليه 2026 - 18:52

كتب : FilGoal

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز تأجيل تفعيل العقوبات والتوصيات الخاصة بالأداء الإعلامي المصاحب لمشاركة منتخب مصر في كأس العالم 2026، مع منح جميع الأطراف فرصة أخيرة للالتزام بالضوابط المهنية والأكواد الإعلامية.

وأوضح المجلس، في بيان رسمي، أنه كلف لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي برئاسة المستشار عبدالسلام النجار بمتابعة ورصد الأداء الإعلامي خلال البطولة، للوقوف على مدى التزام الوسائل الإعلامية والإعلاميين بالقانون رقم 180 لسنة 2018 والأكواد المنظمة للعمل الإعلامي.

وأشاد المجلس بالأداء المهني الذي قدمته الغالبية العظمى من الإعلاميين، مؤكدًا أن رسالتهم الإعلامية أسهمت في دعم المنتخب الوطني خلال مشواره في البطولة، لكنه أشار في الوقت ذاته إلى رصد عدد من المخالفات والتجاوزات من بعض البرامج والإعلاميين، ما استوجب عرضها على اللجان المختصة.

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وكشفت توصيات لجنتي الشكاوى وضبط أداء الإعلام الرياضي عن منع ظهور رضا عبدالعال في جميع الوسائل الإعلامية الخاضعة للقانون لمدة أربعة أشهر، مع توجيه إنذار نهائي له بإغلاق جميع حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي حال استمرار المخالفات، كما أوصت بتوقيع غرامة مالية على قناة TEN بقيمة 200 ألف جنيه بسبب ما تضمنه برنامج "البريمو" الذي يقدمه إسلام صادق من تجاوزات، إلى جانب توجيه لفت نظر إلى كل من محمد فاروق، وأسامة حسن، وخالد الغندور، ومجدي عبدالغني، وباسم مرسي، وعفت نصار، وإسلام صادق، وأحمد جمال، وأحمد أسامة.

ورغم ذلك، قرر المجلس تأجيل تنفيذ هذه التوصيات في الوقت الحالي، مراعاةً لحالة الاصطفاف الجماهيري والإعلامي خلف المنتخب الوطني، ومنح جميع الأطراف فرصة أخيرة للالتزام بالقانون والضوابط المهنية، مؤكدًا أن أي تكرار للمخالفات سيؤدي إلى تنفيذ العقوبات التي تم تأجيلها، بالإضافة إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات تجاه أي مخالفات جديدة وفقًا للقانون واللوائح المنظمة.

واختتم المجلس بيانه بالتأكيد على أهمية أن تشهد المرحلة المقبلة مراجعة شاملة للأداء الإعلامي، والالتزام بالنقد الموضوعي المسؤول بما يخدم المصلحة العامة للرياضة المصرية.

ووصل منتخب مصر لدور الـ 16 من كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه.

وخرج منتخب مصر من البطولة بعد الخسارة من الأرجنتين بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

المجلس الأعلى للإعلام كأس العالم 2026
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