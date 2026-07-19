كأس العالم - كروس: إسبانيا ستسحق الأرجنتين إذا سجلت أولا

الأحد، 19 يوليه 2026 - 18:23

كتب : FilGoal

توني كروس - ألمانيا

كشف توني كروس لاعب ريال مدريد ومنتخب ألمانيا السابق، عن توقعه لهوية بطل العالم، مانحا الأفضلية بشكل واضح لإسبانيا.

ويستعد منتخب إسبانيا لمواجهة الأرجنتين مساء اليوم الأحد في نهائي كأس العالم 2026 على ملعب ميت لايف في نيويورك.

وقال كروس عبر بودكاست Cross And Cross: "إذا تمكن منتخب مثل إسبانيا من اللعب وهو متقدم في النتيجة، فلن ترغب في مواجهته".

أخبار متعلقة:
كأس العالم - لابورتا: منتخب إسبانيا نسخة من برشلونة.. وعلى الحكم ألا يكون متساهلا كأس العالم - مؤتمر كوناتي: الهزيمة أمام إسبانيا تؤلم.. وسنخوض مباراة إنجلترا بهدف الفوز كأس العالم - ألونسو: إسبانيا المرشحة منطقيا.. وكنت سأغيب عن نصف نهائي 2010 لهذا الموقف كأس العالم - لابورتا: إسبانيا ستفوز على الأرجنتين.. والحكم سيكون حاسما

وواصل "إسبانيا هي المرشح الأوفر حظا، إذا قدمت نفس المستوى الذي ظهرت به طوال البطولة في النهائي، فستكون المرشح الأكبر وستفوز بالمباراة".

وأردف "إذا سجلت إسبانيا الهدف الأول، فستسجل ثلاثة أو أربعة أهداف في شباك الأرجنتين، لأن منتخب الأرجنتين لن يجد الحلول".

وأضاف "على جانب هناك الأرجنتين، بعاطفتها ودموع الفرح والرغبة الشديدة في القتال، وعلى الجانب الآخر إسبانيا بموضوعيتها المثالية".

وعن ليونيل ميسي قائد الأرجنتين قال: "أدرك أن ذكاء ميسي يزداد باستمرار، اعتقدت أن كأس العالم 2022 ستكون الأخيرة له".

وأتم "الأرجنتين لا تزال خطيرة، إذا منحتها أقل مساحة ممكنة، فستستغلها، الأرجنتين ليست أفضل من ألمانيا، لكنها تمتلك عقلية مذهلة".

وتأهل منتخب إسبانيا لنهائي كأس العالم بعدما تصدر المنتخب المجموعة الثامنة برصيد 7 نقاط من انتصارين وتعادل.

وحقق انتصارا كبيرا أمام النمسا في دور الـ32 بنتيجة 3-0، وتأهل على حساب البرتغال من دور الـ16 بهدف مقابل لا شيء.

ليواجه بلجيكا في الدور ربع النهائي ويحقق انتصارا مثيرا بهدفين لهدف، ثم يحقق انتصارا ثمينا أمام فرنسا بهدفين مقابل لا شيء ليضرب موعدا مع الأرجنتين في نهائي كأس العالم.

كأس العالم توني كروس منتخب إسبانيا
نرشح لكم
لا جازيتا: أستون فيلا مهتم بضم لياو.. وميلان يحدد سعره كأس العالم - توخيل يكشف سبب غياب كوبي ماينو.. وموعد عودته المحتمل مع تأجيل تنفيذها.. قرارات من الأعلى للإعلام بعد كأس العالم 2026 كأس العالم - لابورتا: منتخب إسبانيا نسخة من برشلونة.. وعلى الحكم ألا يكون متساهلا كأس العالم - كولينا: ليس سهلا اختيار حكم النهائي.. والتكنولوجيا لا تقتل متعة كرة القدم كأس العالم - رغم الفوز بسداسية.. كاراجر: لعبنا بطريقة كارثية في الشوط الثاني ضد فرنسا كأس العالم - سكاي: كلوب مدربا لمنتخب ألمانيا حتى 2030.. وهذا موعد الإعلان الرسمي كأس العالم - إسماعيل صيباري: أجيد 5 لغات.. والألمانية ستكون لغتي السادسة
أخر الأخبار
كرة سلة - إنجاز تاريخي.. منتخب مصر للناشئات يحقق المركز التاسع ببطولة العالم 4 دقيقة | كرة سلة
لا جازيتا: أستون فيلا مهتم بضم لياو.. وميلان يحدد سعره 7 دقيقة | في المونديال
توتو سبورت: ميلان يأمل في إبرام صفقة قوية من مانشستر سيتي 7 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كأس العالم - توخيل يكشف سبب غياب كوبي ماينو.. وموعد عودته المحتمل 32 دقيقة | في المونديال
مع تأجيل تنفيذها.. قرارات من الأعلى للإعلام بعد كأس العالم 2026 34 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - كروس: إسبانيا ستسحق الأرجنتين إذا سجلت أولا ساعة | في المونديال
فيفا يرفع قضية سانت إيتيان من قضايا الزمالك ساعة | الدوري المصري
الأهلي يعلن التعاقد مع سفيان بنجديدة ساعة | الدوري المصري
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - الأهلي يحصل على توقيع سفيان بنجديدة 2 في الجول يكشف تفاصيل صفقة انتقال حسام عبد المجيد لـ لودوجوريتس 3 اقتربت؟ صلاح يطلب ضمانا مصرفيا قبل الانتقال لـ بشكتاش 4 نهائي كأس العالم – موعد لقاء الأرجنتين ضد إسبانيا.. القنوات الناقلة والملعب وتاريخ المواجهات