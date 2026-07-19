كأس العالم - كروس: إسبانيا ستسحق الأرجنتين إذا سجلت أولا

كشف توني كروس لاعب ريال مدريد ومنتخب ألمانيا السابق، عن توقعه لهوية بطل العالم، مانحا الأفضلية بشكل واضح لإسبانيا.

ويستعد منتخب إسبانيا لمواجهة الأرجنتين مساء اليوم الأحد في نهائي كأس العالم 2026 على ملعب ميت لايف في نيويورك.

وقال كروس عبر بودكاست Cross And Cross: "إذا تمكن منتخب مثل إسبانيا من اللعب وهو متقدم في النتيجة، فلن ترغب في مواجهته".

وواصل "إسبانيا هي المرشح الأوفر حظا، إذا قدمت نفس المستوى الذي ظهرت به طوال البطولة في النهائي، فستكون المرشح الأكبر وستفوز بالمباراة".

وأردف "إذا سجلت إسبانيا الهدف الأول، فستسجل ثلاثة أو أربعة أهداف في شباك الأرجنتين، لأن منتخب الأرجنتين لن يجد الحلول".

وأضاف "على جانب هناك الأرجنتين، بعاطفتها ودموع الفرح والرغبة الشديدة في القتال، وعلى الجانب الآخر إسبانيا بموضوعيتها المثالية".

وعن ليونيل ميسي قائد الأرجنتين قال: "أدرك أن ذكاء ميسي يزداد باستمرار، اعتقدت أن كأس العالم 2022 ستكون الأخيرة له".

وأتم "الأرجنتين لا تزال خطيرة، إذا منحتها أقل مساحة ممكنة، فستستغلها، الأرجنتين ليست أفضل من ألمانيا، لكنها تمتلك عقلية مذهلة".

وتأهل منتخب إسبانيا لنهائي كأس العالم بعدما تصدر المنتخب المجموعة الثامنة برصيد 7 نقاط من انتصارين وتعادل.

وحقق انتصارا كبيرا أمام النمسا في دور الـ32 بنتيجة 3-0، وتأهل على حساب البرتغال من دور الـ16 بهدف مقابل لا شيء.

ليواجه بلجيكا في الدور ربع النهائي ويحقق انتصارا مثيرا بهدفين لهدف، ثم يحقق انتصارا ثمينا أمام فرنسا بهدفين مقابل لا شيء ليضرب موعدا مع الأرجنتين في نهائي كأس العالم.