الأهلي يعلن التعاقد مع سفيان بنجديدة

أعلن النادي الأهلي التعاقد مع المغربي سفيان بنجديدة لاعب المغرب الفاسي لمدة 3 مواسم.

ويعد المهاجم المغربي هو ثالث صفقات الأهلي بعد ثنائي إنبي علي محمود، وأقطاي عبد الله.

وكشف FilGoal.com عن توقيع بنجديدة على عقود الانضمام للأهلي أمس السبت.

وتألق بنجديدة بقميص المغرب الفاسي إذ قاده للتتويج بلقب الدوري المغربي، كما نال جائزة هداف البطولة برصيد 20 هدفا.

وخاض سفيان بنجديدة مع المغرب الفاسي 31 مباراة مسجلا 20 هدفا وصنع 2 آخرين.

وكان للاعب رحلة احتراف في مسيرته مع المراحل السنية في نادي ستاندر دو لياج ومع الفريق الأول للنادي البلجيكي، وشارك مع الرجاء المغربي في الشباب وأصغر من 19 عاما والفريق الأول وانتقل إلى آر دبليو دي مولينبيك ومنها إلى المغرب الفاسي.

وأعلن الأهلي ضم كل من علي محمود وأقطاي عبد الله من إنبي حتى الآن في سوق الانتقالات الصيفية الجارية.