كأس العالم - لابورتا: منتخب إسبانيا نسخة من برشلونة.. وعلى الحكم ألا يكون متساهلا

أشاد جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة، بالهوية الفنية التي يظهر بها المنتخب الإسباني في الآونة الأخيرة، مشيرا إلى أن لاروخا يستمد قوته من أسلوب لعب البلاوجرانا، كما تطرق للحديث عن مخاوفه من التحكيم.

ويستعد منتخب إسبانيا لمواجهة الأرجنتين مساء اليوم الأحد في نهائي كأس العالم 2026 على ملعب ميت لايف في نيويورك.

وقال لابورتا في تصريحات عبر صحيفة سبورت الإسبانية: "آمل أن تظل مباراة قوية وصعبة وألا تتجاوز حدود كرة القدم، وهذا يعتمد كثيرا على الحكم، وألا يكون متساهلا".

وواصل "أتوقع أن يحقق منتخب إسبانيا الانتصار اليوم أمام الأرجنتين انهم يقدمون كرة قدم مميزة".

وأردف "أسلوب لعب إسبانيا هو مشابه لطريقة برشلونة".

وأتم "أعتقد أن مباراة مثل تلك التي لُعبت ضد فرنسا يمكن أن تكرر نفسها، وهذا يمكن أن يمنح المنتخب الإسباني العديد من الخيارات".

وتأهل منتخب إسبانيا لنهائي كأس العالم بعدما تصدر المنتخب المجموعة الثامنة برصيد 7 نقاط من انتصارين وتعادل.

وحقق انتصارا كبيرا أمام النمسا في دور الـ32 بنتيجة 3-0، وتأهل على حساب البرتغال من دور الـ16 بهدف مقابل لا شيء.

ليواجه بلجيكا في الدور ربع النهائي ويحقق انتصارا مثيرا بهدفين لهدف، ثم يحقق انتصارا ثمينا أمام فرنسا بهدفين مقابل لا شيء ليضرب موعدا مع الأرجنتين في نهائي كأس العالم.