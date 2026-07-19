بالينيا يتحدث عن اهتمام بنفيكا بضمه

الأحد، 19 يوليه 2026 - 17:36

كتب : FilGoal

جواو بالينيا - بايرن ميونيخ

تحدث البرتغالي جواو بالينيا لاعب بايرن ميونيخ عن اهتمام بنفيكا بضمه هذا الصيف.

قبل أيام، أعلن توتنام رسميا نهاية مشوار بالينيا مع الفريق، بعد انتهاء فترة إعارته وعودته إلى بايرن ميونيخ.

وطار جواو بالينيا يوم الأحد إلى ميونيخ استعدادًا لانطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد يوم الاثنين.

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وعند سؤاله في المطار عن مستقبله، قال للصحفيين: "أعود الآن إلى بايرن، كما تعلمون. كانت هناك الكثير من التكهنات حول هذا الأمر، لكنني في الوقت الحالي لاعب في بايرن".

وأضاف بشأن اهتمام بنفيكا بضمه "سنرى. لن أتحدث الآن، فأنا أحترم عملكم كصحفيين، لكنني لا أرغب في الإدلاء بأي تصريحات في الوقت الحالي".

وأتم "سأعود إلى البرتغال في وقت ما، لكنني لا أعرف إن كان ذلك سيحدث الآن".

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وينتهي عقد بالينيا مع بايرن ميونيخ صيف 2028.

قبل أيام، ذكرت شبكة ذا أثليتك أن نادي أستون فيلا يجري محادثات مع بايرن ميونيخ من أجل التعاقد مع البرتغالي جواو بالينيا.

وأوضح التقرير أن أستون فيلا يرغب في التعاقد مع اللاعب على سبيل الإعارة.

ووجه توتنام الشكر إلى بالينيا على ما قدمه بقميص توتنام خلال الموسم الماضي، متمنيا له التوفيق في مشواره المقبل مع النادي البافاري.

وقاد اللاعب البرتغالي توتنام للبقاء في الدوري الإنجليزي بعدما كان قريبا من الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية الإنجليزي بعد موسم مخيب للآمال.

وشارك بالينيا مع توتنام في 45 مباراة مسجلا 7 أهداف وصنع 3 آخرين.

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