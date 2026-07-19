جازيتا ديلو سبورت: إنتر يبدأ مفاوضاته مع توتنام لضم سبينس

الأحد، 19 يوليه 2026 - 17:20

كتب : FilGoal

دجيد سبينس - جوليانو سيميوني - إنجلترا ضد الأرجنتين

يستعد إنتر لبدء مفاوضات مع توتنام من أجل التعاقد مع دجيد سبينس خلال فترة الانتقالات الحالية.

دجيد سبينس

النادي : توتنام هوتسبر

إنتر
توتنام هوتسبر

ويبحث إنتر عن ظهير أيمن جديد بعد رحيل دينزل دومفريس إلى ريال مدريد في صفقة بلغت 20 مليون يورو.

وكشفت صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت أن سبينس جاء ضمن قائمة اهتمامات إنتر بعد تعثر محاولات ضم ماركو باليسترا.

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ووفقا للتقرير، أجرى اللاعب محادثات مبدئية مع إنتر عبر وكلائه، وأبدى ترحيبه بالانتقال إلى النادي الإيطالي.

ومن المنتظر أن يعقد إنتر اجتماعا مع مسؤولي توتنام الأسبوع المقبل، لمعرفة المطالب المالية النهائية، خاصة مع مشاركة اللاعب في كأس العالم.

وأشار التقرير إلى أن توتنام يطلب نحو 35 مليون يورو للتخلي عن اللاعب.

ويجيد سبينس اللعب في مركزي الظهير والجناح على الجانبين، وشارك في 44 مباراة مع توتنام خلال موسم 2025-2026.

كما خاض تجربة سابقة في جنوى على سبيل الإعارة، حيث شارك في 16 مباراة في الدوري الإيطالي.

ويبلغ سبينس من العمر 25 عاما ويرتبط بتعاقد مع توتنام حتى 2029.

وشارك سبينس في كافة مباريات منتخب إنجلترا بكأس العالم 2026.

وصنع ظهير توتنام هدفا في انتصار إنجلترا على فرنسا بستة أهداف مقابل أربعة لتحديد المتوج بالميدالية البرونزية.

توتنام إنتر سبينس
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