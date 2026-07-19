كأس العالم - كولينا: ليس سهلا اختيار حكم النهائي.. والتكنولوجيا لا تقتل متعة كرة القدم

شدد بيرلويجي كولينا رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم على صعوبة اختيار حكم نهائي كأس العالم 2026، موضحا أن الجدل التحكيمي يتم حسمه بالتكنولوجيا.

ويدير اللقاء بين إسبانيا والأرجنتين الحكم السلوفيني سلافكو فينتشيتش.

وقال كولينا في تصريحات لصحيفة لا جازيتا ديلو سبورت: "لم يكن من السهل اختيار حكم النهائي، جميع الحكام قدموا مستويات جيدة".

وأضاف "اخترنا سلافكو فينتشيتش بعد مشوار مميز، وأنا سعيد له، كما كنت سعيدا ببقية الحكام".

وتابع "تفاجأت بتأثره وبكائه عند إبلاغه، لكنني أتفهم ذلك، لأنهم يضحون كثيرا من أجل الوصول لهذه اللحظة".

وتحدث كولينا عن دور التكنولوجيا، قائلا: "تم إدخالها لحل وضع غير منطقي، حيث كان الجميع يرى اللقطة باستثناء الحكم".

وأوضح: "إما أن نمنع التكنولوجيا تماما داخل الملاعب، أو نمنح الحكام نفس الأدوات، وهو ما قمنا به".

وشدد: "نستثمر ملايين، ونتمنى ألا نحتاج لاستخدامها، لأن ذلك يعني أن الحكم أدى عمله بشكل مثالي".

وعن الجدل في مباراة منتخب إنجلترا ومنتخب النرويج، شدد "من المدهش أن البعض لا يقتنع أن الكرة لم تلمس أي شيء".

وأضاف: "البيانات أوضحت عدم وجود أي تلامس، حيث لم يظهر أي تغير في المؤشرات الخاصة بالكرة".

كما أشار إلى واقعة مباراة منتخب البرتغال ومنتخب كرواتيا، قائلا: "التكنولوجيا هنا أكدت وجود تسلل من خلال قراءة واضحة للحظة لمس الكرة".

واختتم كولينا تصريحاته: "التكنولوجيا لا تقتل متعة كرة القدم، بل تجعلها أكثر عدلا، والاحتفال لا يتغير، سواء قبل أو بعد التأكد من صحة القرار".