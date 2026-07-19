كشف هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز عن منح اللاعبين الدوليين الذين شاركوا مع منتخب مصر في بطولة كأس العالم الأخيرة، راحة إضافية قبل العودة والانتظام في تدريبات الفريق في الموسم الجديد.

وشارك 5 لاعبين من بيراميدز في كأس العالم، 4 مع منتخب مصر ولاعب مع منتخب الأردن.

ويخوض بيراميدز تدريباته اليومية حاليا بالقاهرة تحت قيادة المدير الفني الجديد رولاني موكينا.

وذلك قبل خوض معسكر الإعداد الخارجي في تركيا في الفترة من 23 يوليو الجاري وحتى 9 أغسطس المقبل.

أوضح هاني سعيد للمركز الإعلامي لناديه أن الأردني عودة فاخوري، وكذلك محمود صابر العائد من الإعارة لزد، سينضمان إلى تدريبات الفريق مع بداية معسكر الإعداد في تركيا يوم 23 يوليو.

وأوضح الثلاثي مصطفى عبد الرؤوف "زيكو" ومهند لاشين وكريم حافظ، سيلتحقون ببعثة بيراميدز في تركيا بداية من يوم 29 يوليو ويستمرون مع الفريق حتى نهاية المعسكر والعودة إلى القاهرة في التاسع من أغسطس.

وشارك الثنائي زيكو ومهند لاشين بشكل أساسي على مدار كأس العالم، باستثناء غياب مهند عن لقاء أستراليا بسبب الإيقاف.

بينما لعب كريم حافظ كأساسي في دور الـ16 أمام أستراليا، وضد الأرجنتين في ثمن النهائي.

أما محمود صابر فلعب أمام إيران بشكل أساسي وسجل هدفا، ودخل كبديل أمام أستراليا وأحرز ركلة ترجيح.

فيما شارك فاخوري في مباريات الأردن الـ3 بكأس العالم.