طاهر محمد مستمر مع الأهلي حتى 2029

أعلن النادي الأهلي يوم الأحد تمديد عقد طاهر محمد طاهر جناح الفريق لمدة عامين جديدين.

وكان عقد طاهر مع الأهلي يمتد حتى 2027.

ووقع اللاعب على عقد جديد يربطه بالنادي حتى 2029.

وجاء تمديد التعاقد بعد الجلسة التي جمعت اللاعب بوائل جمعة مدير الكرة، وعصام سراج الدين رئيس قطاع التعاقدات.

حيث تم الاتفاق على جميع بنود العقد الجديد، واستكمال كافة الإجراءات الإدارية والمالية، حسب موقع النادي.

وعبّر طاهر محمد طاهر عن سعادته بتمديد تعاقده، مؤكدًا تقديره للنادي وجماهير الأهلي التي يدين لها بالكثير.

وأكد أنه سيبذل قصارى جهده مع زملائه، لإسعاد الجماهير وتحقيق البطولات والانتصارات التي تليق بالنادي.

وخاض الدولي المصري 38 مباراة مع الأهلي في مختلف البطولات بالموسم المنصرم، وسجل هدفين وصنع 4

وانضم طاهر محمد طاهر إلى الأهلي في 2020 قادما من المقاولون العرب.