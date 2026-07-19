كأس العالم - رغم الفوز بسداسية.. كاراجر: لعبنا بطريقة كارثية في الشوط الثاني ضد فرنسا

الأحد، 19 يوليه 2026 - 16:44

كتب : FilGoal

إزري كونسا - إنجلترا ضد فرنسا

يرى جيمي كاراجر مدافع إنجلترا السابق أن أداء منتخب بلاده أمام فرنسا في المباراة التي فاز بها 6-4 لم يكن بالشكل المطلوب رغم الفوز العريض.

وانتصر الإنجليز على الديوك في تحديد المركز الثالث بكأس العالم 2026.

وقال كاراجر لشبكة سكاي سبورتس: "قد ينظر الناس إلى الأهداف الستة ويقولون يا له من أداء، أما أنا، فقد رأيت كارثة في الشوط الثاني".

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وأضاف مدافع ليفربول السابق "لا يمكنك أن تتقدم برباعية نظيفة، ثم تبدأ بالدفاع بهذه الطريقة فجأة".

وتابع "اعتقدت أن منتخب فرنسا قادر على العودة في النتيجة، لأن منتخب إنجلترا فقد السيطرة تماما".

وشهدت المباراة تسجيل كيليان مبابي قائد فرنسا لهدفه العاشر وتصدر ترتيب النسخة الحالية من كأس العالم بفارق هدفين عن ليونيل ميسي.

فيما تخطى رقم ميسي برصيد 22 هدفا كأكثر لاعب تسجيلا للأهداف في تاريخ كأس العالم.

بينما صنع مايكل أوليسي هدفا للمرة السابعة ليصبح أكثر لاعب صناعة للأهداف في نسخة واحدة من كأس العالم.

فرنسا إنجلترا جيمي كاراجر
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