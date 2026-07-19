كأس العالم - سكاي: كلوب مدربا لمنتخب ألمانيا حتى 2030.. وهذا موعد الإعلان الرسمي

أتم الاتحاد الألماني لكرة القدم اتفاقه مع يورجن كلوب لتولي تدريب منتخب ألمانيا خلفا ليوليان ناجلزمان بعقد يمتد حتى كأس العالم 2030.

وبحسب شبكة سكاي، تم التوصل لاتفاق كامل بين الاتحاد الألماني وشركة ريد بُل بشأن رحيل كلوب، بعد تسوية كافة التفاصيل بين الطرفين.

ووفقا للتقرير شهدت مدينة نيويورك اجتماعا سريا يوم السبت بين كلوب ورئيس ريد بُل أوليفر مينتسلاف، من أجل إنهاء اللمسات الأخيرة للاتفاق.

ومن المنتظر الانتهاء من صياغة البنود النهائية المتعلقة بالعقود التجارية الخاصة بالمدرب عقب نهائي كأس العالم.

وفي حال سارت الأمور كما هو مخطط، سيوقع كلوب على عقوده يوم الجمعة في فرانكفورت، على أن يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة في اليوم ذاته خلال مؤتمر صحفي.

وقدم يوليان ناجلزمان استقالته من منصبه، بعد خروج مانشافت من كأس العالم في دور الـ32 بركلات الترجيح أمام باراجواي.

وسيتقاضى كلوب راتبا أعلى بقليل من راتب ناجلزمان البالغ 7 ملايين يورو سنويا، حسب التقرير.

ولن يدفع الاتحاد الألماني لكرة القدم أي تعويض لشركة ريد بل مقابل فسخ عقده.

وبدلًا من ذلك، سيبقى كلوب مع ريد بل كسفير للعلامة التجارية، وهو ما يمثل قيمة أكبر للشركة من تعويض مالي زهيد.

وفي السياق نفسه، أكد كلوب بنفسه رغبته في تولي تدريب منتخب ألمانيا، مشددا على أنه سيحدث خلال الفترة المقبلة.

ويبعتد يورجن كلوب عن التدريب منذ صيف 2024 بعد رحيله عن ليفربول ويبحث عن العودة من جديد وذلك من بوابة منتخب ألمانيا.