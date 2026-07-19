"حياتي هنا وروحي هنا".. رسالة من حسين الشحات لجماهير الأهلي

وجه حسين الشحات لاعب الأهلي رسالة إلى الجماهير بعد تجديد تعاقده مع النادي.

حسين الشحات النادي : الأهلي الأهلي

وجدد الأهلي تعاقد الشحات لمدة موسمين، بعدما انتهى تعاقده الحالي بنهاية الموسم المنصرم.

وكتب حسين الشحات عبر حسابه الرسمي: "الحمد لله، الأهلي ليس مجرد ناد والجمهور هو السبب الحقيقي في أي نجاح وصلت إليه".

وتابع "يا أعظم جمهور في الدنيا، شعوري أنني سأبدأ مثل أول يوم بكل شغف".

وشدد "لا يمكنني ترك هذه الجماهير، حياتي هنا وروحي هنا في بيتي في النادي الأهلي".

واختتم الشحات رسالته "جاهزون وبقوة لكل المقبل إن شاء الله، يلا يا أهلي، وتستمر الرحلة، (النينجا) مستمر حتى 2028".

صاحب الـ33 عاما كان قد انضم للأهلي في 2019 قادما من العين الإماراتي.

وشارك الشحات خلال الموسم المنصرم في 29 مباراة وسجل 6 أهداف وصنع 4 آخرين.

وتوج الشحات بـ19 لقبا بقميص الأهلي منذ الانضمام للفريق.

وأعلن النادي الأهلي خوض مباراتين وديتين استعدادا للموسم الجديد 2026/2027.

وسيلعب الأهلي ضد كل من النصر القاهري ولافيينا استعدادا للموسم الجديد.

ويلتقي الأهلي مع النصر يوم الخميس المقبل والموافق 23 يوليو.

بينما يلتقي الأحمر مع لافيينا في الودية الثانية يوم 30 يوليو الجاري.

ومن المنتظر أن ينضم اللاعبين الدوليين الذين شاركوا في كأس العالم 2026 إلى تدريبات الأهلي بداية من يوم 27 يوليو.

ويشارك الفريقين في دوري المحترفين المصري خلال الموسم المقبل.

وأنهى الأهلي الموسم الماضي بالمركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن يسافر الأهلي إلى إسبانيا لخوض معسكره التحضيري قبل انطلاق الموسم الجديد.

وتوج الأهلي خلال الموسم الماضي ببطولة كأس السوبر المصري.