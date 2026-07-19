كأس العالم - الرياضية: إمام عاشور ومروان عطية على رادار اتحاد جدة.. وخطوة منتظرة

الأحد، 19 يوليه 2026 - 15:40

كتب : FilGoal

منتخب مصر - إمام عاشور - مروان عطية

دخل مروان عطية وإمام عاشور لاعبا الأهلي ومنتخب مصر دائرة اهتمامات نادي اتحاد جدة، وفقا لجريدة الرياضية السعودية.

مروان عطية

النادي : الأهلي

إمام عاشور

النادي : الأهلي

الاتحاد
الأهلي

وتألق الثنائي في صفوف منتخب مصر خلال نهائيات كأس العالم 2026.

وأوضح التقرير أن إدارة اتحاد جدة تدرس عددا من الخيارات لتدعيم خط الوسط قبل انطلاق الموسم الجديد، ويحظى الثنائي بتقدير فني من الإدارة الرياضية في النادي.

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وأضاف التقرير أن إدارة النمور تنتظر حسم الملف الفني من قبل الألماني ينز فيسينج مدرب الفريق، قبل اتخاذ أي خطوات رسمية تجاه التفاوض رسميا مع الأهلي.

وظهر مروان عطية البالغ 27 عامًا في 250 مباراة خلال مسيرته، سجَّل خلالها أربعة أهداف وصنع 11.

ويرتبط مروان بعقد مع الأهلي حتى صيف 2029.

فيما لعب إمام عاشور البالغ 28 عامًا في 247 مباراة، سجَّل خلالها 53 وصنع 37 هدفًا.

ويرتبط إمام عاشور بعقد مع الأهلي حتى صيف 2028.

وشارك الثنائي في مباريات منتخب مصر الـ5 في كأس العالم 2026.

قبل أيام، ذكر موقع celtsarehere أن مارتن أونيل مدرب سيلتك الاسكتلندي استفسر شخصيا عن إمكانية ضم إمام عاشور نجم منتخب مصر هذا الصيف.

وذلك بعد تألقه اللافت في نهائيات كأس العالم 2026 مع المنتخب المصري.

وأضاف التقرير أن أونيل الذي يقيّم عدة خيارات لتدعيم خط الوسط قبل انطلاق الموسم الجديد يهتم كثيرا بإمكانية ضم لاعب وسط الأهلي.

يذكر أن سيلتك توج بلقب الدوري الأسكتلندي الموسم المنصرم، وسيشارك في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

أشار التقرير إلى أنه من غير المتوقع أن يمدد إمام عاشور عقده مع الأهلي، في ظل سعيه للانتقال إلى أوروبا.

وأفاد التقرير بأن نادي كوفنتري سيتي دخل في سباق التعاقد مع الدولي المصري، في ظل اهتمام شخصي من مدربه فرانك لامبارد بضمه.

جدير بالذكر أن كوفنتري سيتي تأهل إلى الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم المقبل.

وبحسب التقرير، فإن التعاقد مع إمام عاشور سيكلف نحو 4 ملايين جنيه إسترليني.

وانضم لاعب غزل المحلة والزمالك السابق إلى الأهلي في صيف 2023 قادما من ميتيلاند الدنماركي.

وسجل عاشور هدفين في كأس العالم 2026، الأول ضد بلجيكا بتسديدة صاروخية، والثاني أمام أستراليا برأسية قوية.

الهدفان كانا باكورة الأهداف الدولية لإمام عاشورالذي لعب 34 مباراة بقميص الفراعنة.

الأهلي منتخب مصر اتحاد جدة إمام عاشور مروان عطية
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