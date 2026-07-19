كأس العالم - إسماعيل صيباري: أجيد 5 لغات.. والألمانية ستكون لغتي السادسة

الأحد، 19 يوليه 2026 - 15:05

كتب : FilGoal

إسماعيل صيباري - بايرن ميونيخ

أوضح المغربي إسماعيل صيباري جناح بايرن ميونيخ الجديد أنه سيتعلم اللغة الألمانية لتكون اللغة السادسة التي يتحدث بها.

وانضم صيباري إلى بايرن هذا الصيف قادما من إيندهوفن الهولندي.

وقال صيباري في تصريحات لقناة ناديه: "لقد وُلدت في إسبانيا، لكن والداي مغربيان".

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وأضاف "نشأت في هولندا، أما التحدي القادم فسيكون تعلم اللغة الألمانية، التي ستكون لغتي السادسة".

ويجيد صيباري التحدث بخمس لغات، هي: الدارجة المغربية، والهولندية، والإنجليزية، والفرنسية، والإسبانية، وفقا لموقع البطولة المغربي.

وبلغت قيمة صفقة انتقال صيباري إلى بايرن 55 مليون يورو.

ويجيد صيباري اللعب في مركز الجناح، كما اعتمد عليه محمد وهبي مدرب المغرب، كمهاجم صريح لأسود أطلس في المونديال.

ولعب صيباري 37 مباراة مع أيندهوفن بكافة البطولات الموسم الماضي، سجل خلالهم 19 هدفا، وصنع 9 أهداف.

بايرن ميونيخ المغرب إسماعيل صيباري
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