نجح مايكل أوليسي لاعب بايرن ميونيخ في تسجيل رقم تاريخي جديد خلال كأس العالم، متفوقا على أسطورة البرازيل بيليه.

مايكل أوليسي النادي : بايرن ميونيخ فرنسا

وصنع أوليسي هدفين لصالح كيليان مبابي في المباراة الأخيرة، ليرفع رصيده إلى 7 تمريرات حاسمة في نسخة واحدة من كأس العالم.

وخسر منتخب فرنسا أمام إنجلترا بستة أهداف مقابل أربعة في مباراة تحديد المتوج بالميدالية البرونزية.

وبهذا الرقم، تجاوز أوليسي الرقم السابق المسجل باسم بيليه، الذي صنع 6 أهداف في كأس العالم 1970.

وأصبح أوليسي أكثر لاعب صناعة للأهداف في نسخة واحدة بتاريخ البطولة.

ويقدم أوليسي أداء لافتا خلال البطولة، حيث تألق في صناعة اللعب وظهر بانسجام واضح مع مبابي داخل الملعب.

ويبتعد اللاعب الفرنسي بفارق 5 تمريرات حاسمة عن الرقم القياسي التاريخي المسجل باسم ليونيل ميسي كأكثر اللاعبين صناعة للأهداف في تاريخ كأس العالم.

وقد يمنح صغر سن أوليسي (28 عاما في نسخة 2030) فرصة لملاحقة هذا الرقم في النسخ المقبلة.

ويأتي هذا التألق ليؤكد مكانة اللاعب كأحد أبرز نجوم البطولة، مع ترقب مستقبله خلال الفترة القادمة.

وكان قد ارتبط اسم أوليسي بالانتقال إلى أكثر من ناد بينهم ريال مدريد.