كأس العالم - سبورت: ريال مدريد يعيد فتح ملف رودري.. ومورينيو يطلب تدعيم الوسط

يخطط ريال مدريد للتحرك في سوق الانتقالات عقب نهاية كأس العالم 2026، مع إعادة الاهتمام بضم رودري قائد منتخب إسبانيا ولاعب مانشستر سيتي.

رودري هيرنانديز النادي : مانشستر سيتي ريال مدريد

ويلعب منتخب إسبانيا أمام الأرجنتين في العاشرة من مساء اليوم الأحد في نهائي كأس العالم.

وكشفت صحيفة سبورت أن النادي الملكي يدرس تعزيز خط الوسط بطلب من مدربه جوزيه مورينيو، رغم إتمام عدة صفقات هذا الصيف، أبرزها التعاقد مع مارك كوكوريا ودينزل دومفريس وإبراهيما كوناتي وبرناردو سيلفا.

ويأتي ذلك رغم تألق مايكل أوليسي في الفترة الأخيرة، لكن الإدارة ترى ضرورة إضافة لاعب ارتكاز بمواصفات خاصة.

وأشار التقرير إلى عودة اسم رودري إلى دائرة اهتمامات ريال مدريد بعد مستواه اللافت في كأس العالم، خاصة في مباراة نصف النهائي أمام منتخب فرنسا.

ويرى مورينيو أن الفريق بحاجة إلى لاعب وسط بقدرة على اللعب بلمسات قليلة وتنظيم الإيقاع، وهي من أبرز مميزات رودري.

كما أوضح التقرير أن اللاعب لا يمانع خوض تجربة جديدة بعد 7 مواسم مع مانشستر سيتي، رغم ارتباطه بعقد ممتد حتى 2027.

من جانبه، علق رودري على مستقبله قائلا: "لا أفكر في ذلك الآن، تركيزي بالكامل على التتويج بكأس العالم".

وأضاف: "سأحسم مستقبلي بعد نهاية البطولة، التحدي الحالي أهم بكثير من التفكير في أي شيء آخر".

واختتم تصريحاته: "رفع مستواي سيساعدني على اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب".