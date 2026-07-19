كأس العالم - سبورت: ريال مدريد يعيد فتح ملف رودري.. ومورينيو يطلب تدعيم الوسط

الأحد، 19 يوليه 2026 - 14:54

كتب : FilGoal

إسبانيا - فرنسا - رودري - أوليسيه

يخطط ريال مدريد للتحرك في سوق الانتقالات عقب نهاية كأس العالم 2026، مع إعادة الاهتمام بضم رودري قائد منتخب إسبانيا ولاعب مانشستر سيتي.

رودري هيرنانديز

النادي : مانشستر سيتي

ريال مدريد

ويلعب منتخب إسبانيا أمام الأرجنتين في العاشرة من مساء اليوم الأحد في نهائي كأس العالم.

وكشفت صحيفة سبورت أن النادي الملكي يدرس تعزيز خط الوسط بطلب من مدربه جوزيه مورينيو، رغم إتمام عدة صفقات هذا الصيف، أبرزها التعاقد مع مارك كوكوريا ودينزل دومفريس وإبراهيما كوناتي وبرناردو سيلفا.

أخبار متعلقة:
كأس العالم - مؤتمر كوناتي: الهزيمة أمام إسبانيا تؤلم.. وسنخوض مباراة إنجلترا بهدف الفوز كأس العالم - ألونسو: إسبانيا المرشحة منطقيا.. وكنت سأغيب عن نصف نهائي 2010 لهذا الموقف كأس العالم - لابورتا: إسبانيا ستفوز على الأرجنتين.. والحكم سيكون حاسما كأس العالم - قبل النهائي.. إصابة لامين يامال في مران إسبانيا

ويأتي ذلك رغم تألق مايكل أوليسي في الفترة الأخيرة، لكن الإدارة ترى ضرورة إضافة لاعب ارتكاز بمواصفات خاصة.

وأشار التقرير إلى عودة اسم رودري إلى دائرة اهتمامات ريال مدريد بعد مستواه اللافت في كأس العالم، خاصة في مباراة نصف النهائي أمام منتخب فرنسا.

ويرى مورينيو أن الفريق بحاجة إلى لاعب وسط بقدرة على اللعب بلمسات قليلة وتنظيم الإيقاع، وهي من أبرز مميزات رودري.

كما أوضح التقرير أن اللاعب لا يمانع خوض تجربة جديدة بعد 7 مواسم مع مانشستر سيتي، رغم ارتباطه بعقد ممتد حتى 2027.

من جانبه، علق رودري على مستقبله قائلا: "لا أفكر في ذلك الآن، تركيزي بالكامل على التتويج بكأس العالم".

وأضاف: "سأحسم مستقبلي بعد نهاية البطولة، التحدي الحالي أهم بكثير من التفكير في أي شيء آخر".

واختتم تصريحاته: "رفع مستواي سيساعدني على اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب".

ريال مدريد كأس العالم إسبانيا رودري
نرشح لكم
كأس العالم - إسماعيل صيباري: أجيد 5 لغات.. والألمانية ستكون لغتي السادسة كأس العالم - أوليسي يحطم رقم بيليه التاريخي كأس العالم - أخيرا بعد حل أزمته.. كابديفيلا يطير إلى أمريكا لمشاهدة النهائي كأس العالم - ماسكيرانو: ميسي لا يقارن وما يقدمه لن يتكرر كأس العالم - كوندي: لم تكن هناك حاجة لخوض مباراة إنجلترا ضد فرنسا تقرير: صراع مغربي إسباني مستمر لاستضافة نهائي كأس العالم 2030 كأس العالم - تشافي: ميسي الأفضل في التاريخ.. وبصمة برشلونة واضحة في النهائي كأس العالم - رابيو: شوط أول مخز.. وكنا نريد توديع ديشامب بانتصار
أخر الأخبار
كأس العالم - الرياضية: إمام عاشور ومروان عطية على رادار اتحاد جدة.. وخطوة منتظرة 6 دقيقة | ميركاتو
كأس العالم - إسماعيل صيباري: أجيد 5 لغات.. والألمانية ستكون لغتي السادسة 40 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - أوليسي يحطم رقم بيليه التاريخي 45 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - سبورت: ريال مدريد يعيد فتح ملف رودري.. ومورينيو يطلب تدعيم الوسط 52 دقيقة | في المونديال
عبد الحميد الصابيري ينفي الانتقال إلى الرجاء ساعة | الكرة الإفريقية
كأس العالم - أخيرا بعد حل أزمته.. كابديفيلا يطير إلى أمريكا لمشاهدة النهائي ساعة | في المونديال
كرة يد - "للعب دون ضغوط آخر 3 سنوات".. أحمد الأحمر يكشف أسباب انتقاله إلى البنك الأهلي ساعة | كرة يد
خبر في الجول - جناح حرس الحدود يتمم انتقاله إلى بترول أسيوط 2 ساعة | الدوري المصري
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - الأهلي يحصل على توقيع سفيان بنجديدة 2 في الجول يكشف تفاصيل صفقة انتقال حسام عبد المجيد لـ لودوجوريتس 3 اقتربت؟ صلاح يطلب ضمانا مصرفيا قبل الانتقال لـ بشكتاش 4 نهائي كأس العالم – موعد لقاء الأرجنتين ضد إسبانيا.. القنوات الناقلة والملعب وتاريخ المواجهات