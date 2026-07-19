كأس العالم - أخيرا بعد حل أزمته.. كابديفيلا يطير إلى أمريكا لمشاهدة النهائي

الأحد، 19 يوليه 2026 - 14:19

كتب : FilGoal

جوان كابديفيلا - إسبانيا

يطير جوان كابديفيلا لاعب منتخب إسبانيا السابق إلى أمريكا لمشاهدة نهائي كأس العالم بين الأرجنتين وإسبانيا.

ويستعد منتخب الأرجنتين لمواجهة إسبانيا في نهائي كأس العالم 2026 اليوم الأحد في العاشرة مساءً.

ومُنع المدافع السابق الفائز بلقب كأس العالم 2010 مع منتخب إسبانيا من دخول أمريكا.

أخبار متعلقة:
كأس العالم - مؤتمر كوناتي: الهزيمة أمام إسبانيا تؤلم.. وسنخوض مباراة إنجلترا بهدف الفوز كأس العالم - ألونسو: إسبانيا المرشحة منطقيا.. وكنت سأغيب عن نصف نهائي 2010 لهذا الموقف كأس العالم - لابورتا: إسبانيا ستفوز على الأرجنتين.. والحكم سيكون حاسما كأس العالم - قبل النهائي.. إصابة لامين يامال في مران إسبانيا

ونشر ماركوس سيينا صورته رفقة كابديفيلا في الطائرة متجهين إلى أمريكا وكتب "الآن في طريقنا لحصد النجمة الثانية".

وكشف جوان كابديفيلا في وقت سابق سبب رفض دخوله أمريكا لحضور نهائي كأس العالم 2026.

وقال كابديفيلا في تصريحات لإذاعة "كوبي" الإسبانية: "تم رفض تأشيرة دخولي إلى أمريكا لأنني منذ 10 سنوات في 2016 خضت مباراة في إيران".

وأضاف "اتضح أنه إذا كنت في الولايات المتحدة، فلا يمكنك دخولها إلا إذا كان لديك تأشيرة أخرى أو شيء من هذا القبيل".

ويستعد منتخب إسبانيا لمواجهة الأرجنتين في نهائي كأس العالم اليوم الأحد في العاشرة مساءً.

وكتب كابديفيلا الفائز بلقب كأس العالم 2010 مع إسبانيا عبر منصة "أكس"

"أطلب المساعدة من ترامب.

أخبروني أنني لن أستطيع السفر لمشاهدة النهائي مع أطفالي لأني أوراقي تم رفضها.

هل يمكن لأي أحد مساعدتي؟ ليس لديكم فكرة لحماسي للتواجد رفقة زملائي في فريق 2010 وهذا الفريق والاحتفال معا.

لا أعرف لماذا لا يدعوني أدخل الولايات المتحدة الأمريكية، وسأفتقد حضور تلك اللحظة مع اطفالي الذين يحبون كرة القدم كثيرا.

إذا استطاع أحدا مساعدتي في هذا الأمر سأظل ممتنا له لبقية العمر".

الظهير البالغ 48 عاما اعتزل في 2017 مع نادي سانتا كولوما، وخاض 60 مباراة دولية بقميص منتخب إسبانيا في الفترة من 2002 حتى 2011.

وارتدى كابديفيلا قمصان فرق أتلتيكو مدريد وديبورتيفو لاكورونيا وفياريال وبنفيكا وإسبانيول.

ونجح منتخب الأرجنتين في الوصول للنهائي للمرة السادسة في تاريخه.

موعد نهائي كأس العالم.. القنوات الناقلة

يقام اللقاء يوم الأحد 19 يوليو 2026.

وتبدأ المباراة في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويستضيف ملعب ميتلايف الذي يُعرف باسم نيويورك نيو جيرسي خلال كأس العالم لأسباب تسويقية.

وسيذاع اللقاء على قنوات بي إن سبورتس ماكس 1 و2 و3 و4 و5 و6، وأيضا قناة بي إن سبورتس المفتوحة المخصصة لإذاعة مباريات كأس العالم.

تاريخ المواجهات

التقى المنتخبان من قبل في 14 مباراة، فازت إسبانيا في 6 والأرجنتين مثلها وتعادلا في 2.

وستكون تلك المواجهة الثانية بينهما في كأس العالم بعد نسخة 1966 والتي شهدت فوز الأرجنتين بنتيجة 2-1 في دور المجموعات.

ولأول مرة يلتقيا منذ مواجهة 2018 الودية التي انتهت بفوز إسبانيا بنتيجة 6-1 في أكبر نتيجة بتاريخ الفريقين.

وسيكون ذلك اللقاء تعويضا لنهائي فيناليسيما الذي ألغي في مارس الماضي بسبب عدم إقامته في قطر بسبب الحرب الإيرانية الأمريكية.

كأس العالم إسبانيا كابديفيلا كابديفيا
نرشح لكم
كأس العالم - إسماعيل صيباري: أجيد 5 لغات.. والألمانية ستكون لغتي السادسة كأس العالم - أوليسي يحطم رقم بيليه التاريخي كأس العالم - سبورت: ريال مدريد يعيد فتح ملف رودري.. ومورينيو يطلب تدعيم الوسط كأس العالم - ماسكيرانو: ميسي لا يقارن وما يقدمه لن يتكرر كأس العالم - كوندي: لم تكن هناك حاجة لخوض مباراة إنجلترا ضد فرنسا تقرير: صراع مغربي إسباني مستمر لاستضافة نهائي كأس العالم 2030 كأس العالم - تشافي: ميسي الأفضل في التاريخ.. وبصمة برشلونة واضحة في النهائي كأس العالم - رابيو: شوط أول مخز.. وكنا نريد توديع ديشامب بانتصار
أخر الأخبار
كأس العالم - الرياضية: إمام عاشور ومروان عطية على رادار اتحاد جدة.. وخطوة منتظرة 7 دقيقة | ميركاتو
كأس العالم - إسماعيل صيباري: أجيد 5 لغات.. والألمانية ستكون لغتي السادسة 41 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - أوليسي يحطم رقم بيليه التاريخي 46 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - سبورت: ريال مدريد يعيد فتح ملف رودري.. ومورينيو يطلب تدعيم الوسط 53 دقيقة | في المونديال
عبد الحميد الصابيري ينفي الانتقال إلى الرجاء ساعة | الكرة الإفريقية
كأس العالم - أخيرا بعد حل أزمته.. كابديفيلا يطير إلى أمريكا لمشاهدة النهائي ساعة | في المونديال
كرة يد - "للعب دون ضغوط آخر 3 سنوات".. أحمد الأحمر يكشف أسباب انتقاله إلى البنك الأهلي ساعة | كرة يد
خبر في الجول - جناح حرس الحدود يتمم انتقاله إلى بترول أسيوط 2 ساعة | الدوري المصري
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - الأهلي يحصل على توقيع سفيان بنجديدة 2 في الجول يكشف تفاصيل صفقة انتقال حسام عبد المجيد لـ لودوجوريتس 3 اقتربت؟ صلاح يطلب ضمانا مصرفيا قبل الانتقال لـ بشكتاش 4 نهائي كأس العالم – موعد لقاء الأرجنتين ضد إسبانيا.. القنوات الناقلة والملعب وتاريخ المواجهات