كأس العالم - أخيرا بعد حل أزمته.. كابديفيلا يطير إلى أمريكا لمشاهدة النهائي

يطير جوان كابديفيلا لاعب منتخب إسبانيا السابق إلى أمريكا لمشاهدة نهائي كأس العالم بين الأرجنتين وإسبانيا.

ويستعد منتخب الأرجنتين لمواجهة إسبانيا في نهائي كأس العالم 2026 اليوم الأحد في العاشرة مساءً.

ومُنع المدافع السابق الفائز بلقب كأس العالم 2010 مع منتخب إسبانيا من دخول أمريكا.

ونشر ماركوس سيينا صورته رفقة كابديفيلا في الطائرة متجهين إلى أمريكا وكتب "الآن في طريقنا لحصد النجمة الثانية".

وكشف جوان كابديفيلا في وقت سابق سبب رفض دخوله أمريكا لحضور نهائي كأس العالم 2026.

وقال كابديفيلا في تصريحات لإذاعة "كوبي" الإسبانية: "تم رفض تأشيرة دخولي إلى أمريكا لأنني منذ 10 سنوات في 2016 خضت مباراة في إيران".

وأضاف "اتضح أنه إذا كنت في الولايات المتحدة، فلا يمكنك دخولها إلا إذا كان لديك تأشيرة أخرى أو شيء من هذا القبيل".

ويستعد منتخب إسبانيا لمواجهة الأرجنتين في نهائي كأس العالم اليوم الأحد في العاشرة مساءً.

وكتب كابديفيلا الفائز بلقب كأس العالم 2010 مع إسبانيا عبر منصة "أكس"

"أطلب المساعدة من ترامب.

أخبروني أنني لن أستطيع السفر لمشاهدة النهائي مع أطفالي لأني أوراقي تم رفضها.

هل يمكن لأي أحد مساعدتي؟ ليس لديكم فكرة لحماسي للتواجد رفقة زملائي في فريق 2010 وهذا الفريق والاحتفال معا.

لا أعرف لماذا لا يدعوني أدخل الولايات المتحدة الأمريكية، وسأفتقد حضور تلك اللحظة مع اطفالي الذين يحبون كرة القدم كثيرا.

إذا استطاع أحدا مساعدتي في هذا الأمر سأظل ممتنا له لبقية العمر".

الظهير البالغ 48 عاما اعتزل في 2017 مع نادي سانتا كولوما، وخاض 60 مباراة دولية بقميص منتخب إسبانيا في الفترة من 2002 حتى 2011.

وارتدى كابديفيلا قمصان فرق أتلتيكو مدريد وديبورتيفو لاكورونيا وفياريال وبنفيكا وإسبانيول.

ونجح منتخب الأرجنتين في الوصول للنهائي للمرة السادسة في تاريخه.

موعد نهائي كأس العالم.. القنوات الناقلة

يقام اللقاء يوم الأحد 19 يوليو 2026.

وتبدأ المباراة في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويستضيف ملعب ميتلايف الذي يُعرف باسم نيويورك نيو جيرسي خلال كأس العالم لأسباب تسويقية.

وسيذاع اللقاء على قنوات بي إن سبورتس ماكس 1 و2 و3 و4 و5 و6، وأيضا قناة بي إن سبورتس المفتوحة المخصصة لإذاعة مباريات كأس العالم.

تاريخ المواجهات

التقى المنتخبان من قبل في 14 مباراة، فازت إسبانيا في 6 والأرجنتين مثلها وتعادلا في 2.

وستكون تلك المواجهة الثانية بينهما في كأس العالم بعد نسخة 1966 والتي شهدت فوز الأرجنتين بنتيجة 2-1 في دور المجموعات.

ولأول مرة يلتقيا منذ مواجهة 2018 الودية التي انتهت بفوز إسبانيا بنتيجة 6-1 في أكبر نتيجة بتاريخ الفريقين.

وسيكون ذلك اللقاء تعويضا لنهائي فيناليسيما الذي ألغي في مارس الماضي بسبب عدم إقامته في قطر بسبب الحرب الإيرانية الأمريكية.