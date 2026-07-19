كرة يد - "للعب دون ضغوط آخر 3 سنوات".. أحمد الأحمر يكشف أسباب انتقاله إلى البنك الأهلي

الأحد، 19 يوليه 2026 - 13:56

كتب : FilGoal

أحمد الأحمر - كرة يد الزمالك

وجه أحمد الأحمر أسطورة الزمالك السابق رسالة إلى الجماهير بعد رحيله عن الفريق والانتقال إلى نادي البنك الأهلي.

وأتم نادي البنك الأهلي إجراءات التعاقد مع أحمد الأحمر نجم الزمالك السابق لتدعيم صفوف فريق كرة اليد.

وكتب أحمد الأحمر عبر حسابه الرسمي: "في البداية أحب أن أشكر نادي البنك الأهلي على انضمامي لهم وثقتهم خاصة بعد نيتهم عمل مشروع محترم للوصول إلى مكان أفضل وتوفير كافة الإمكانات للوصول لذلك الهدف".

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وتابع "أعجبني جدا المشروع ويشرفني أن أكون جزءا منه لسببين، الأول أن الفريق لديه هدف الوصول لمكانة أفضل".

وكشف "أما السبب الثاني فهو أنني سأستمتع باللعب دون أي ضغوط من التي مررت بها آخر 3 سنوات، أحب كرة اليد جدا ومازلت أريد الشبع منها".

وأضاف "الكثير من الناس لا تعلم، لذلك أردت شرح الموضوع بعيدا عن الماديات ودون شرح تفاصيل لأن الأمر يخصني".

وشدد "في النهاية نادي الزمالك هو بيتي الذي تربيت فيه وأعتبر نفسي جزء منه وهو بالنسبة لي كل شيء، ولا يمكن لشيء أن يؤثر على شعوري تجاه البيت الذي تربيت فيه عمري كله".

واختتم الأحمر "نادي الزمالك دائما كبير وسيظل كبيرا بأولاده وجمهور وكل من يحبوه".

يذكر أن الأحمر هو الهداف التاريخي للزمالك ومنتخب مصر.

ويعد أحمد الأحمر هو الأكثر تتويجا بالبطولات، إذ توج بـ 5 بطولات دوري أبطال إفريقيا للأندية 5 مرات، والسوبر الإفريقي 5 مرات، وكأس الكؤوس الإفريقية 4 مرات.

كما فاز بالدوري 8 مرات، وكأس مصر 5 ألقاب، والسوبر المصري 3 ألقاب.

وحقق مع الزمالك المركز الثالث في كأس العالم للأندية 2010.

ولعب الأحمر لأندية فلينسبورج الألماني، والجيش القطري، وأهلي جدة والوحدة السعوديين، والسد اللبناني، والكويت الكويتي، والإفريقي التونسي.

كما يعد أحمد الأحمر هو الهداف التاريخي لكأس العالم للأندية لكرة اليد.

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