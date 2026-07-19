خبر في الجول - جناح حرس الحدود يتمم انتقاله إلى بترول أسيوط

الأحد، 19 يوليه 2026 - 13:45

كتب : إبراهيم رمضان

إسماعيل أشرف - بترول أسيوط

أتم إسماعيل أشرف جناح حرس الحدود انتقاله إلى صفوف بترول أسيوط ضمن تدعيمات الموسم الجديد.

وصعد بترول أسيوط رفقة القناة وأبو قير للأسمدة للدوري الممتاز.

وعلم FilGoal.com أن إسماعيل أشرف قد وقع على عقود انتقاله إلى بترول أسيوط لمدة موسمين ليصبح لاعبا ضمن صفوف الفريق.

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ويلعب إسماعيل أشرف يف مركز الجناح الأيسر وكان قد انضم إلى حرس الحدود في صيف 2025.

ولعب إسماعيل 19 مباراة مع حرس الحدود ونجح في صناعة هدف وحيد.

وسبق وأن لعب إسماعيل أشرف مع فريق شباب طلائع الجيش قبل أن ينتقل إلى سموحة لمدة موسم ومنه إلى إيسترن كومباني قبل أن ينضم لحرس الحدود الموسم الماضي.

وعاد بترول أسيوط إلى الدوري المصري بعدما ضمن المركز الثاني في دوري المحترفين ليعود بعدة غياب دام 17 عاما.

ويعد ذلك الموسم الرابع الذي يتواجد فيه بترول أسيوط في الدوري الممتاز.

وسبق أن تأهل بترول أسيوط للدوري الممتاز لأول مرة في تاريخه موسم 2006 -2007 وهبط في نفس الموسم.

وتأهل مجددا موسم 2008- 2009 ونجح في البقاء، قبل خوض موسم 2009 -2010 والذي شهد هبوطه ليكون الموسم الأخير للفريق في الدوري الممتاز، قبل العودة هذا الموسم.

إسماعيل أشرف الدوري المصري حرس الحدود بترول أسيوط
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