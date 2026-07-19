سبورت: كانسيلو يستعد للعودة إلى الهلال.. وترقب لموقف برشلونة

الأحد، 19 يوليه 2026 - 13:03

كتب : FilGoal

جواو كانسيلو - برشلونة ضد أتلتيكو مدريد

أوضحت جريدة سبورت أن موقف البرتغالي جواو كانسيلو مدافع الهلال السعودي من الاستمرار مع برشلونة الإسباني غير واضح حتى الآن.

وذكر التقرير أن الهلال لن يسمح لجواو كانسيلو بالانضمام إلى برشلونة بسعر زهيد، رغم عدم اهتمام سيموني إنزاجي مدرب الهلال به.

ولعب كانسيلو معارا من الهلال إلى برشلونة في الموسم الماضي.

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ولفت التقرير إلى أن برشلونة يأمل في إتمام الصفقة بأقل من 10 ملايين يورو، لكنه لم يقدّم عرضه الرسمي إلى الآن.

وأضاف التقرير أنه من المتوقع أن يعود كانسيلو إلى الهلال بعد انتهاء إجازته، عقب المشاركة في كأس العالم.

قبل أيام، ذكرت جريدة موندو ديبورتيفو أن جواو كانسيلو يرغب في الانضمام إلى برشلونة بشكل نهائي بعد انتهاء مشاركته مع البرتغال في كأس العالم.

وذلك رغم ارتباطه بعقد مع الهلال السعودي حتى يونيو 2027.

وأوضح التقرير أن برشلونة توصل بالفعل إلى اتفاق مع اللاعب على عقد يمتد لموسمين.

المفاوضات الحالية تتركز مع الهلال لإتمام الصفقة، بعدما خفض النادي السعودي مطالبه المالية من 15 مليون يورو إلى نحو 10 ملايين يورو شاملة المتغيرات، وفقا للتقرير.

وأضاف التقرير أن إدارة برشلونة تشعر بالهدوء والثقة في إتمام الصفقة، وتعتقد أن انتقال كانسيلو سيتم خلال سوق الانتقالات الصيفية.

بعد خروج البرتغال من كأس العالم أمام إسبانيا، حصل كانسيلو على إجازة لمدة 3 أسابيع، ويأمل أن تُحسم الصفقة قبل موعد عودته لتدريبات الهلال، حتى ينضم مباشرة إلى برشلونة وربما يلتحق بمعسكر الفريق في إنجلترا.

ويحاول برشلونة استغلال عدم حاجة الهلال الفنية للظهير البرتغالي، لتحويل الإعارة إلى بيع نهائي بأقل التكاليف.

ولعب كانسيلو مع الهلال 45 مباراة، وسجل 3 أهداف وصنع 14 آخرين.

وبقميص برشلونة لعب 65 مباراة وسجل 6 أهداف وصنع 9، ولكن ذلك على فترتين أولهما موسم 2023-2024، والثانية في النصف الثاني من الموسم المنصرم.

وسبق لكانسيلو اللعب في أندية: بنفيكا وإنتر ويوفنتوس ومانشستر سيتي وبايرن ميونيخ قبل أن ينضم للهلال في صيف 2024.

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