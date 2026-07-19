بعد الوصول للمطار.. فشل بعثة النصر في السفر للبرتغال من أجل فترة الإعداد

الأحد، 19 يوليه 2026 - 12:48

كتب : FilGoal

رونالدو - النصر بطل الدوري السعودي

تأجلت مغادرة بعثة فريق النصر إلى البرتغال، وعادت من المطار، حسب جريدة الجزيرة السعودية.

وذكر التقرير أن بعثة النصر لم تسافر لعدم الحصول على إذن الهبوط في مطار لشبونة.

وأشار التقرير إلى أنه يُنتظر استكمال إجراءات المغادرة وتحديد موعد جديد في وقت لاحق.

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ومن المفترض أن ينطلق معسكر النصر في البرتغال يوم الأحد، ويستمر حتى 5 أغسطس المقبل.

قبل أيام، أوضحت جريدة الرياضية السعودية أن الأسترالي أنجي بوستيكوجلو مدرب النصر، فضَّل تقديم موعد المعسكر الخارجي ضمن المرحلة الثالثة من التحضيرات للموسم الجديد، إذ كان محدَّدًا له 25 يوليو الجاري.

ويخوض فريق النصر 4 مباريات تجريبية خلال معسكره الخارجي في البرتغال ضمن تحضيراته للموسم الجديد.

ويستهلُّ الفريق هذه المباريات أمام رديف بنفيكا الأربعاء المقبل، ثم يواجه بعد 6 أيام، ميريدا الإسباني، وفي 1 أغسطس يلاقي أستريلا أمادورا البرتغالي، ثم ألميريا الإسباني، 4 من الشهر ذاته.

ويتأهب حامل لقب الدوري السعودي لخوض موسم حافل بأربع منافسات محلية وقارية، هي الدوري، وكأس خادم الحرمين الشريفين، وكأس السوبر السعودي، ودوري أبطال آسيا للنخبة.

النصر
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