كأس العالم - ماسكيرانو: ميسي لا يقارن وما يقدمه لن يتكرر

أشاد خافيير ماسكيرانو بما يقدمه ليونيل ميسي مؤكدا أنه يواصل إثبات تفرده، قبل نهائي كأس العالم.

خافيير ماسكيرانو النادي : إنتر ميامي ليونيل ميسي النادي : إنتر ميامي الأرجنتين

ويستعد منتخب الأرجنتين لمواجهة إسبانيا في نهائي كأس العالم 2026 اليوم الأحد في العاشرة مساءً.

وقال ماسكيرانو في تصريحات نقلتها رويترز: "ميسي لاعب استثنائي، لا يمكن مقارنته بأي لاعب آخر، إنه مختلف تماما".

وأضاف "في كل مرة نشاهده يفاجئنا، لأنه يقدم أشياء لن نراها من أي لاعب آخر".

وتابع "في المستقبل سيكون من الصعب، بل من المستحيل، العثور على لاعب مثله".

وأوضح "أعتقد أنه لا يزال يثبت أنه المتحكم في اللعبة، يقرر متى يفوز فريقه، ويمكنه فعل ذلك".

وعن النهائي، قال: "الفريقان الأفضل في البطولة، ويلعبان بأسلوب متشابه".

وواصل "كلاهما يحب الاستحواذ ولا يشعر بالراحة دون الكرة، ومن يسيطر سيحدد إيقاع المباراة".

واختتم ماسكيرانو تصريحاته "من الصعب التوقع، مباراة واحدة فقط، والله وحده يعلم ما سيحدث".

ويستعد ميسي لخوض نهائي كأس العالم للمرة الثالثة والثانية على التوالي بمواجهة إسبانيا اليوم الأحد.

ووصل ميسي في نسخة 2026 لـ 8 أهداف و4 تمريرات حاسمة حتى الآن بقميص التانجو.

ونجح منتخب الأرجنتين في الوصول للنهائي للمرة السادسة في تاريخه.

موعد نهائي كأس العالم.. القنوات الناقلة

يقام اللقاء يوم الأحد 19 يوليو 2026.

وتبدأ المباراة في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويستضيف ملعب ميتلايف الذي يُعرف باسم نيويورك نيو جيرسي خلال كأس العالم لأسباب تسويقية.

وسيذاع اللقاء على قنوات بي إن سبورتس ماكس 1 و2 و3 و4 و5 و6، وأيضا قناة بي إن سبورتس المفتوحة المخصصة لإذاعة مباريات كأس العالم.

تاريخ المواجهات

التقى المنتخبان من قبل في 14 مباراة، فازت إسبانيا في 6 والأرجنتين مثلها وتعادلا في 2.

وستكون تلك المواجهة الثانية بينهما في كأس العالم بعد نسخة 1966 والتي شهدت فوز الأرجنتين بنتيجة 2-1 في دور المجموعات.

ولأول مرة يلتقيا منذ مواجهة 2018 الودية التي انتهت بفوز إسبانيا بنتيجة 6-1 في أكبر نتيجة بتاريخ الفريقين.

وسيكون ذلك اللقاء تعويضا لنهائي فيناليسيما الذي ألغي في مارس الماضي بسبب عدم إقامته في قطر بسبب الحرب الإيرانية الأمريكية.