كأس العالم - ماسكيرانو: ميسي لا يقارن وما يقدمه لن يتكرر

الأحد، 19 يوليه 2026 - 12:45

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - خافيير ماسكيرانو

أشاد خافيير ماسكيرانو بما يقدمه ليونيل ميسي مؤكدا أنه يواصل إثبات تفرده، قبل نهائي كأس العالم.

خافيير ماسكيرانو

النادي : إنتر ميامي

ليونيل ميسي

النادي : إنتر ميامي

الأرجنتين

ويستعد منتخب الأرجنتين لمواجهة إسبانيا في نهائي كأس العالم 2026 اليوم الأحد في العاشرة مساءً.

وقال ماسكيرانو في تصريحات نقلتها رويترز: "ميسي لاعب استثنائي، لا يمكن مقارنته بأي لاعب آخر، إنه مختلف تماما".

أخبار متعلقة:
كأس العالم - تأجيل مران الأرجنتين وإسبانيا قبل النهائي بسبب العواصف الرعدية كأس العالم - توخيل يرد على انتقادات ترامب عن التراجع الدفاعي ضد الأرجنتين كأس العالم - رودري: هدفنا الفوز بكأس العالم.. وعلينا الارتقاء بمستوانا أمام الأرجنتين كأس العالم - لابورت: شاهدنا حالات تحكيمية تم تجاهلها في مباريات الأرجنتين

وأضاف "في كل مرة نشاهده يفاجئنا، لأنه يقدم أشياء لن نراها من أي لاعب آخر".

وتابع "في المستقبل سيكون من الصعب، بل من المستحيل، العثور على لاعب مثله".

وأوضح "أعتقد أنه لا يزال يثبت أنه المتحكم في اللعبة، يقرر متى يفوز فريقه، ويمكنه فعل ذلك".

وعن النهائي، قال: "الفريقان الأفضل في البطولة، ويلعبان بأسلوب متشابه".

وواصل "كلاهما يحب الاستحواذ ولا يشعر بالراحة دون الكرة، ومن يسيطر سيحدد إيقاع المباراة".

واختتم ماسكيرانو تصريحاته "من الصعب التوقع، مباراة واحدة فقط، والله وحده يعلم ما سيحدث".

ويستعد ميسي لخوض نهائي كأس العالم للمرة الثالثة والثانية على التوالي بمواجهة إسبانيا اليوم الأحد.

ووصل ميسي في نسخة 2026 لـ 8 أهداف و4 تمريرات حاسمة حتى الآن بقميص التانجو.

ونجح منتخب الأرجنتين في الوصول للنهائي للمرة السادسة في تاريخه.

موعد نهائي كأس العالم.. القنوات الناقلة

يقام اللقاء يوم الأحد 19 يوليو 2026.

وتبدأ المباراة في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويستضيف ملعب ميتلايف الذي يُعرف باسم نيويورك نيو جيرسي خلال كأس العالم لأسباب تسويقية.

وسيذاع اللقاء على قنوات بي إن سبورتس ماكس 1 و2 و3 و4 و5 و6، وأيضا قناة بي إن سبورتس المفتوحة المخصصة لإذاعة مباريات كأس العالم.

تاريخ المواجهات

التقى المنتخبان من قبل في 14 مباراة، فازت إسبانيا في 6 والأرجنتين مثلها وتعادلا في 2.

وستكون تلك المواجهة الثانية بينهما في كأس العالم بعد نسخة 1966 والتي شهدت فوز الأرجنتين بنتيجة 2-1 في دور المجموعات.

ولأول مرة يلتقيا منذ مواجهة 2018 الودية التي انتهت بفوز إسبانيا بنتيجة 6-1 في أكبر نتيجة بتاريخ الفريقين.

وسيكون ذلك اللقاء تعويضا لنهائي فيناليسيما الذي ألغي في مارس الماضي بسبب عدم إقامته في قطر بسبب الحرب الإيرانية الأمريكية.

ميسي الأرجنتين ماسكيرانو كأس العالم
نرشح لكم
كأس العالم - كوندي: لم تكن هناك حاجة لخوض مباراة إنجلترا ضد فرنسا تقرير: صراع مغربي إسباني مستمر لاستضافة نهائي كأس العالم 2030 كأس العالم - تشافي: ميسي الأفضل في التاريخ.. وبصمة برشلونة واضحة في النهائي كأس العالم - رابيو: شوط أول مخزٍ.. وكنا نريد توديع ديشامب بانتصار كأس العالم - توخيل: لاعبونا كانوا مرهقين.. وروح إنجلترا صنعت الفارق كأس العالم - هل ينجح ميسي في اللحاق بـ مبابي في صراع الحذاء الذهبي كأس العالم - فينجر: فترات التوقف لشرب المياه لم تلق قبولا.. وسنراجعها بعد البطولة كأس العالم - الاتحاد الفرنسي يودع ديشامب: شكرا على 14 عاما من الإنجازات
أخر الأخبار
خبر في الجول - جناح حرس الحدود يتمم انتقاله إلى بترول أسيوط 4 دقيقة | الدوري المصري
سبورت: كانسيلو يستعد للعودة إلى الهلال.. وترقب لموقف برشلونة 46 دقيقة | ميركاتو
بعد الوصول للمطار.. فشل بعثة النصر في السفر للبرتغال من أجل فترة الإعداد ساعة | سعودي في الجول
كأس العالم - ماسكيرانو: ميسي لا يقارن وما يقدمه لن يتكرر ساعة | في المونديال
كأس العالم - كوندي: لم تكن هناك حاجة لخوض مباراة إنجلترا ضد فرنسا ساعة | في المونديال
تقرير: صراع مغربي إسباني مستمر لاستضافة نهائي كأس العالم 2030 ساعة | في المونديال
كأس العالم - تشافي: ميسي الأفضل في التاريخ.. وبصمة برشلونة واضحة في النهائي ساعة | في المونديال
كأس العالم - رابيو: شوط أول مخزٍ.. وكنا نريد توديع ديشامب بانتصار ساعة | في المونديال
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - الأهلي يحصل على توقيع سفيان بنجديدة 2 في الجول يكشف تفاصيل صفقة انتقال حسام عبد المجيد لـ لودوجوريتس 3 اقتربت؟ صلاح يطلب ضمانا مصرفيا قبل الانتقال لـ بشكتاش 4 نهائي كأس العالم – موعد لقاء الأرجنتين ضد إسبانيا.. القنوات الناقلة والملعب وتاريخ المواجهات