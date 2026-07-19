كأس العالم - كوندي: لم تكن هناك حاجة لخوض مباراة إنجلترا ضد فرنسا

يرى جول كوندي مدافع فرنسا أن مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم لا ينبغي إقامتها مثل بطولات اليورو.

وفازت إنجلترا على فرنسا 6-4 في مباراة تحديد المركز الثالث بكأس العالم 2026.

وقال كوندي في تصريحات لقناة بي إن سبورتس: "في رأيي، لم تكن هناك حاجة لخوض مباراة إنجلترا ضد فرنسا، كما هو الحال في بطولات اليورو التي لا تُقام فيها مباراة لتحديد المركز الثالث".

ولا تقام مباراة لتحديد المركز الثالث في بطولات الأمم الأوروبية.

وشهدت المباراة تسجيل كيليان مبابي قائد فرنسا لهدفه العاشر وتصدر ترتيب النسخة الحالية من كأس العالم بفارق هدفين عن ليونيل ميسي.

فيما تخطى رقم ميسي برصيد 22 هدفا كأكثر لاعب تسجيلا للأهداف في تاريخ كأس العالم.

بينما صنع مايكل أوليسي هدفا للمرة السابعة ليصبح أكثر لاعب صناعة للأهداف في نسخة واحدة من كأس العالم.

وتولى ديشامب تدريب منتخب فرنسا في عام 2012 خلفا للمدرب السابق لوران بلان.

وقاد ديشامب منتخب فرنسا في كأس العالم 2014 في البرازيل، ثم توج بالمونديال في 2018 في روسيا، ووصل لنهائي كأس العالم 2022 في قطر.

وفي منتصف مسيرته مع فرنسا قاد الديوك للتتويج ببطولة دوري كأس الأمم الأوروبية عام 2021.

وأيضا خسر نهائي يورو 2016 أمام البرتغال.

إجمالا أدار ديشامب منتخب فرنسا في 185 مباراة فاز في 120 وتعادل في 35 وخسر 30.

يذكر أن آخر مباراة خاضها ديشامب كلاعب في مسيرته مع منتخب فرنسا كانت ضد إنجلترا، وكذلك ضد الأسود الثلاثة كمدرب للديوك الفرنسية.