كأس العالم - تشافي: ميسي الأفضل في التاريخ.. وبصمة برشلونة واضحة في النهائي

أشاد تشافي هيرنانديز بنهائي كأس العالم بين منتخب إسبانيا ومنتخب الأرجنتين، مؤكدا أن بصمة برشلونة واضحة في الفريقين.

ليونيل ميسي النادي : إنتر ميامي الأرجنتين إسبانيا

ويستعد منتخب الأرجنتين لمواجهة إسبانيا في نهائي كأس العالم 2026 اليوم الأحد في العاشرة مساءً.

وقال تشافي في تصريحات صحفية: "في رأيي ميسي هو الأفضل في التاريخ، وما زال يصنع الفارق داخل الملعب".

وأضاف "شاهدت مباراة الأرجنتين وإنجلترا، ولم أصدق ما يقدمه في عمر 39 عاما، إنه أمر مذهل".

وتابع: "طموحه وعقليته تجعله محاربا داخل الملعب، هو الأفضل بلا شك".

وعن لاعبي إسبانيا، قال: "أنا فخور جدا بالثنائي لامين يامال وباو كوبارسي، رأيتهما منذ سن 15 و16 عاما".

وأضاف "كان لدي بعض القلق، لكنهما أظهرا شخصية وشغفا كبيرين، وكانا يؤكدان دائما أنهما جاهزان".

وتابع "يجب أن نفخر بهذه الفلسفة، نفس أسلوب اللعب ما زال مستمرا، ووصول الفريقين للنهائي دليل على ذلك".

واختتم تشافي تصريحاته "من الصعب توقع البطل، لا أحد يعلم ما سيحدث، مباراة واحدة تحسم كل شيء".

ويستعد ميسي لخوض نهائي كأس العالم للمرة الثالثة والثانية على التوالي بمواجهة إسبانيا اليوم الأحد.

ووصل ميسي في نسخة 2026 لـ 8 أهداف و4 تمريرات حاسمة حتى الآن بقميص التانجو.

ونجح منتخب الأرجنتين في الوصول للنهائي للمرة السادسة في تاريخه.

موعد نهائي كأس العالم.. القنوات الناقلة

يقام اللقاء يوم الأحد 19 يوليو 2026.

وتبدأ المباراة في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويستضيف ملعب ميتلايف الذي يُعرف باسم نيويورك نيو جيرسي خلال كأس العالم لأسباب تسويقية.

وسيذاع اللقاء على قنوات بي إن سبورتس ماكس 1 و2 و3 و4 و5 و6، وأيضا قناة بي إن سبورتس المفتوحة المخصصة لإذاعة مباريات كأس العالم.

تاريخ المواجهات

التقى المنتخبان من قبل في 14 مباراة، فازت إسبانيا في 6 والأرجنتين مثلها وتعادلا في 2.

وستكون تلك المواجهة الثانية بينهما في كأس العالم بعد نسخة 1966 والتي شهدت فوز الأرجنتين بنتيجة 2-1 في دور المجموعات.

ولأول مرة يلتقيا منذ مواجهة 2018 الودية التي انتهت بفوز إسبانيا بنتيجة 6-1 في أكبر نتيجة بتاريخ الفريقين.

وسيكون ذلك اللقاء تعويضا لنهائي فيناليسيما الذي ألغي في مارس الماضي بسبب عدم إقامته في قطر بسبب الحرب الإيرانية الأمريكية.