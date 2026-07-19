كأس العالم - رابيو: شوط أول مخزٍ.. وكنا نريد توديع ديشامب بانتصار

انتقد أدريان رابيو لاعب منتخب فرنسا أداء فريقه في الشوط الأول، مؤكدا أنه لم يكن على مستوى الحدث.

وفازت إنجلترا على فرنسا 6-4 في مباراة تحديد المركز الثالث بكأس العالم 2026.

وقال رابيو في تصريحات لقناة بي إن سبورتس: "دخلنا الشوط الأول بطريقة مخزية ومخيبة للآمال، ورأيت سلوكيات من بعض اللاعبين لم أشاهدها من قبل في مباراة بهذا الحجم".

وأضاف: "كانت هذه آخر فرصة لنا للظهور بشكل جيد في البطولة، ولا يجب أن ننسى ما قدمناه، لكن كان علينا إنهاء المهمة حتى النهاية دون تهاون".

وتابع: "تحدثنا بين الشوطين، وقلنا إنه يجب أن نلعب بكبرياء، وتحسننا كثيرا في الشوط الثاني، لكن ما حدث في الشوط الأول غير مقبول تماما".

وأشاد رابيو بالمدرب ديدييه ديشامب وجهازه الفني، في مباراتهم الأخيرة مع المنتخب.

وأضاف رابيو "ما يجب تسليط الضوء عليه الليلة هو المدرب، كانت مباراته الأخيرة، هو وجهازه الفني، وقد قاموا بعمل هائل وأعادوا المنتخب إلى القمة".

وواصل "كنا نريد إنهاء المشوار بانتصار من أجله، لكن ذلك لا يقلل من الصورة المميزة التي تركها لدى الجميع".

وشدد "المدرب تحدث إلينا وشكرنا، لكن في الحقيقة نحن من يجب أن نشكره على كل هذه السنوات وما قدمه من انضباط وثقافة".

واختتم تصريحاته: "ديشامب كان له دور رئيسي في نجاح المنتخب، وسنظل ممتنين له دائما، وسنتذكر ما قدمه هو وجهازه لهذا القميص".

مبابي سجل هدفه العاشر وتصدر ترتيب النسخة الحالية من كأس العالم بفارق هدفين عن ميسي.

فيما تخطى رقم ميسي برصيد 22 هدفا كأكثر لاعب تسجيلا للأهداف في تاريخ كأس العالم.

بينما صنع مايكل أوليسي هدفا للمرة السابعة ليصبح أكثر لاعب صناعة للأهداف في نسخة واحدة من كأس العالم.

وتولى ديشامب تدريب منتخب فرنسا في عام 2012 خلفا للمدرب السابق لوران بلان.

وقاد ديشامب منتخب فرنسا في كأس العالم 2014 في البرازيل، ثم توج بالمونديال في 2018 في روسيا، ووصل لنهائي كأس العالم 2022 في قطر.

وفي منتصف مسيرته مع فرنسا قاد الديوك للتتويج ببطولة دوري كأس الأمم الأوروبية عام 2021.

وأيضا خسر نهائي يورو 2016 أمام البرتغال.

إجمالا أدار ديشامب منتخب فرنسا في 185 مباراة فاز في 120 وتعادل في 35 وخسر 30.

يذكر أن آخر مباراة خاضها ديشامب كلاعب في مسيرته مع منتخب فرنسا كانت ضد إنجلترا، وكذلك ضد الأسود الثلاثة كمدرب للديوك الفرنسية.