كثرة أجانب اتحاد جدة تزيد الغموض حول موقف مدافعه الكاميروني

تتجه الإدارة الرياضية في نادي اتحاد جدة إلى تثبيت اسم المدافع الكاميروني ستيفان كيلر في القائمة الآسيوية للفريق.

وذلك ليكون حاضرًا في مواجهة الملحق المؤهل إلى دوري أبطال آسيا للنخبة أمام الجزيرة الإماراتي، المقررة 11 أغسطس المقبل في الإمارات، وفقا لجريدة الرياضية السعودية.

وأوضح التقرير أنَّ كيلر سيشارك مع اتحاد جدة خلال الجولات الأولى من الدوري السعودي، إلى حين اعتماد القائمة المحلية النهائية، التي ستضم 25 لاعبًا.

وأضاف التقرير أنَّ الإدارة الرياضية ستحسم موقف المدافع الكاميروني بعد اعتماد القائمة المحلية.

سواء بالإبقاء عليه ضمن القائمة الآسيوية فقط، أو قيده أيضًا في المنافسات المحلية، وذلك في ظل العدد المحدد للاعبين الأجانب فوق السن، البالغ 8 لاعبين، إلى جانب تقييم جاهزية عناصر الفريق وحسم ملفات التعاقدات الجديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكان اتحاد جدة تعاقد مع كيلر خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية بعقد يمتد حتى صيف 2029.

وخاض المدافع الكاميروني مع الاتحاد الموسم الماضي مباراة واحدة في دوري أبطال آسيا للنخبة.