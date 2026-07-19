كأس العالم - توخيل: لاعبونا كانوا مرهقين.. وروح إنجلترا صنعت الفارق

أشاد توماس توخيل المدير الفني لمنتخب إنجلترا بأداء لاعبيه رغم الإرهاق، عقب الفوز على منتخب فرنسا في مباراة تحديد المركز الثالث بكأس العالم.

وفازت إنجلترا على فرنسا 6-4 في مباراة تحديد المركز الثالث بكأس العالم 2026.

وقال توخيل في تصريحات لـ بي بي سي: "قدمنا شوطا أول رائعا، ثم مررنا بشوط ثانٍ صعب".

وأضاف "يمكنك أن ترى الفارق الذي يصنعه يوم إضافي في جدول المباريات، نحن مرهقون للغاية بعد الأسابيع الماضية".

وتابع "أوجه إشادة كبيرة للاعبين، العقلية التي أظهروها في مواجهة الصعوبات كانت رائعة".

وأوضح "كنت قلقا من الجانب البدني بسبب قوة وسرعة فرنسا، خاصة أنهم حصلوا على راحة أكبر ولم يقطعوا مسافات سفر مثلنا".

وأكمل "لعبنا في أجواء حارة وعلى ارتفاع، وظهر الإرهاق في الشوط الثاني مع الشد العضلي، لكن لم أشك أبدا في عقلية الفريق".

وشدد "هذا الفريق صنع شيئا مميزا، وأثبت ذلك مجددا".

أما عن التغييرات بعد توقف الشوط الثاني، قال: "لم يكن الأمر سيطرة بقدر ما كان امتلاك لاعبين أكثر نشاطا، بينما عانى الآخرون من الإرهاق".

وواصل "فرنسا لعبت بأقصى قوة، وكنا محظوظين بعدم استقبال هدف التعادل، قبل أن نحسم اللقاء بركلة جزاء وهدف رائع".

وعن تألق بوكايو ساكا، أجاب: "قدّم كل شيء بشكل صحيح، وأثبت أنه لاعب مهم للغاية".

واختتم توخيل تصريحاته "هناك فجوة بسيطة مع المنتخبات الكبرى، لكننا نعمل على تقليصها. الفوز على فرنسا خطوة أولى، وسنواصل العمل في المرحلة المقبلة".

سجل أهداف إنجلترا: بوكايو ساكا 3 أهداف (هاتريك)، وديكلان رايس، وإزري كونساه، وجود بيلينجهام.

فيما أحرز أهداف فرنسا: كيليان مبابي (هدفين)، وبرادلي باركولا، وعثمان ديمبيلي.

منتخب إنجلترا حصد المركز الثالث لأول مرة بعدما خسر مباراة تحديد المركز في نسختين سابقتين من كأس العالم.

وخسرت إنجلترا مباراة تحديد المركز الثالث في نسختي 1990 بإيطاليا، و2018 بروسيا.

في المقابل ودع ديديه ديشامب منتخب فرنسا بعد 14 عاما في تدريب "الديوك".

وحقق ديشامب مع فرنسا لقب كأس العالم 2018، ووصيف 2022، والمركز الرابع في 2026.

مبابي سجل هدفه العاشر وتصدر ترتيب النسخة الحالية من كأس العالم بفارق هدفين عن ميسي.

فيما تخطى رقم ميسي برصيد 22 هدفا كأكثر لاعب تسجيلا للأهداف في تاريخ كأس العالم.

بينما صنع مايكل أوليسي هدفا للمرة السابعة ليصبح أكثر لاعب صناعة للأهداف في نسخة واحدة من كأس العالم.