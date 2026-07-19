كأس العالم - هل ينجح ميسي في اللحاق بـ مبابي في صراع الحذاء الذهبي

يواصل سباق هداف كأس العالم 2026 جذب أنظار الجماهير، مع اقتراب البطولة من نهايتها وتصاعد المنافسة بين نجوم الكرة على جائزة الحذاء الذهبي لهداف البطولة.

ويتصدروكيليان مبابي مهاجم فرنسا ترتيب الهدافين ويلاحقه ليونيل ميسي قائد الأرجنتين الذي سيلعب المباراة النهائية يوم الأحد أمام إسبانيا.

ولا يتبقى على انتهاء البطولة سوى المباراة النهائية بين إسبانيا والأرجنتين في العاشرة من مساء الأحد.

ويرصد لكم FilGoal.com ترتيب هدافين كأس العالم 2026 حتى الآن:

1: كيليان مبابي (فرنسا) 10 أهداف.

1: ليونيل ميسي (الأرجنتين) 8 أهداف.

3- جود بيلينجهام (إنجلترا) 7 أهداف.

3: إرلينج هالاند (النرويج) 7 أهداف.

5: هاري كين (إنجلترا) 6 أهداف.

وينتهي كأس العالم 2026 يوم الأحد.

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