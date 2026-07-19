كأس العالم - فينجر: فترات التوقف لشرب المياه لم تلق قبولا.. وسنراجعها بعد البطولة

الأحد، 19 يوليه 2026 - 11:07

كتب : FilGoal

أرسين فينجر - نهائي دوري أبطال أوروبا 2024

كشف أرسين فينجر رئيس تطوير كرة القدم في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أن فترات التوقف لشرب المياه خلال كأس العالم 2026 لم تلق قبولا واسعا من الجماهير، مؤكدا أنه سيتم تقييمها بعد نهاية البطولة.

وكان فيفا قد أقر تطبيق فترات توقف إلزامية لمدة 3 دقائق في كل شوط بجميع مباريات البطولة التي أقيمت في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، بغض النظر عن الظروف المناخية، بهدف الحفاظ على صحة اللاعبين.

وقال فينجر في تصريحات نقلتها بي بي سي: "فترات توقف المياه في الأغلب لم تعجب الجماهير، وسنقوم بتحليل تأثيرها بعد كأس العالم".

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وأضاف "لا أعتقد أنها أثرت على نتائج المباريات، لكننا هنا لخدمة المشجعين وسنخرج باستنتاجات لاحقا بعد البطولة".

وتابع "في العديد من المباريات، خاصة في الملاعب المغطاة، لم يكن الجمهور راضيا عن هذه التوقفات".

وشهدت المباريات اعتراضات من الجماهير التي أطلقت صافرات الاستهجان بسبب كثرة التوقفات.

واختتم فينجر تصريحاته بالإشادة بزيادة عدد المنتخبات إلى 48 فريقا، قائلا: "كان قرارا صحيحا وحقق نجاحا كبيرا".

كما أشار خبراء إلى أن فترات التوقف استُخدمت من قبل القنوات الناقلة لعرض الإعلانات، حيث تصل تكلفة الإعلان لمدة 30 ثانية في بعض المباريات إلى مئات الآلاف من الدولارات.

وتحولت هذه الفترات إلى ما يشبه الأوقات المستقطعة، حيث استغلها المدربون لمنح التعليمات الفنية للاعبين.

في المقابل، رفض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تطبيق هذه الفكرة، فيما انتقد توماس توخيل مدرب إنجلترا التوقفات، معتبرا أنها "تغير من طبيعة المباراة".

على الجانب الآخر، دعم لويس دي لا فوينتي الفكرة، مشددا على أهميتها لصحة اللاعبين.

كأس العالم استراحة شرب المياه
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