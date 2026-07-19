الهلال يضم العويس بعد موسم وحيد خارج النادي

أنهت إدارة نادي الهلال إجراءات التعاقد مع محمد العويس، حارس مرمى المنتخب السعودي قادمًا من فريق العلا بعقد يمتد عامين.

محمد العويس النادي : العلا الهلال

وسيلتحق العويس بمعسكر الأزرق الجاري في النمسا استعدادًا للموسم المقبل، إذ سيدعم مركز حراسة المرمى إلى جانب المغربي ياسين بونو، وبقية حراس الفريق، حسب الرياضية السعودية.

ويعود الحارس الدولي، البالغ 34 عامًا، إلى الهلال بعد موسم واحد قضاه مع العلا عقب مغادرته النادي صيف 2025.

وشارك العويس في جميع مباريات العلا الـ 34 ضمن دوري الدرجة الأولى الموسم الماضي بإجمالي 3120 دقيقةً، واستقبل 32 هدفًا، بينما حافظ على نظافة شباكه في 11 مواجهةً.

وبدأت فترة الحارس الأولى مع الهلال، يناير 2022، بعد انتقاله من أهلي جدة، واستمرَّت حتى صيف 2025، وخاض خلالها 20 مباراةً رسميةً، استقبل فيها 17 هدفًا، وخرج بشباكٍ نظيفةٍ في عشر مواجهاتٍ.

وحقق العويس خلال تجربته الأولى مع الهلال ست بطولاتٍ، تمثَّلت في لقبَين للدوري السعودي، ومثلهما لكأس خادم الحرمين الشريفين، ولقبين في كأس السوبر السعودي.

وتدرَّج الحارس في الفئات السنية لنادي الشباب قبل وصوله إلى الفريق الأول، ثم انتقل إلى أهلي جدة عام 2017، واستمر معه حتى يناير 2022، ليخوض بعدها تجربته الأولى مع الهلال، ثم ينتقل إلى العلا صيف 2025، ويعود مجدَّدًا إلى الفريق الأزرق.

وعلى مستوى مسيرته الكاملة مع الأندية والمنتخب السعودي، خاض العويس 219 مباراةً، حافظ على نظافة شباكه في 62 منها، فيما بلغ رصيده الدولي 64 لقاءً، وشارك في ثلاث نسخٍ من كأس العالم أعوام 2018 و2022 و2026.