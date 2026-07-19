كأس العالم - الاتحاد الفرنسي يودع ديشامب: شكرا على 14 عاما من الإنجازات

وجه الاتحاد الفرنسي لكرة القدم رسالة شكر إلى ديدييه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا، بعد نهاية مشواره مع الفريق.

وخسر منتخب فرنسا في آخر مبارياته مع ديشامب أمام إنجلترا في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بكأس العالم بنتيجة 6-4.

وقال الاتحاد في بيان رسمي: "نحيي ونشكر ديدييه ديشامب على العمل الاستثنائي الذي قدمه منذ 2012".

وأضاف "بمغادرته خلال أيام، يختتم ديشامب مسيرة امتدت لأكثر من 25 عاما في خدمة الكرة الفرنسية، وترك بصمة لا تُمحى في تاريخ المنتخب".

وتابع "ديشامب جسد الانضباط وروح الجماعة وحب القميص، وقاد المنتخب لاستعادة مكانته عالميا".

وأشار البيان إلى أن المدرب قاد فرنسا لتحقيق كأس العالم 2018، ودوري الأمم الأوروبية 2021، إلى جانب الوصول لنهائيات كبرى عديدة.

وأوضح: "خلال 185 مباراة حقق 120 انتصارا، وترك إرثا من ثقافة الأداء والمسؤولية للأجيال القادمة".

وأكد الاتحاد: "ديشامب يحتل مكانة خاصة في تاريخ الكرة الفرنسية، بعدما قاد المنتخب كلاعب للتتويج بكأس العالم 1998 ويورو 2000، ثم أعاده لمنصات التتويج كمدرب".

واختتم البيان: "نشكره على التزامه وعطائه، وبصمته ستظل خالدة في قلوب الجماهير.. شكرا ديشامب".

وتولى ديشامب تدريب منتخب فرنسا في عام 2012 خلفا للمدرب السابق لوران بلان.

وقاد ديشامب منتخب فرنسا في كأس العالم 2014 في البرازيل، ثم توج بالمونديال في 2018 في روسيا، ووصل لنهائي كأس العالم 2022 في قطر.

وفي منتصف مسيرته مع فرنسا قاد الديوك للتتويج ببطولة دوري كأس الأمم الأوروبية عام 2021.

وأيضا خسر نهائي يورو 2016 أمام البرتغال.

إجمالا أدار ديشامب منتخب فرنسا في 185 مباراة فاز في 120 وتعادل في 35 وخسر 30.

يذكر أن آخر مباراة خاضها ديشامب كلاعب في مسيرته مع منتخب فرنسا كانت ضد إنجلترا، وكذلك ستكون ضد الأسود الثلاثة كمدرب للديوك الفرنسية.