كأس العالم - لاعبو إنجلترا يمنحون ستيل لحظة مؤثرة في التتويج بالميدالية البرونزية

الأحد، 19 يوليه 2026 - 10:54

كتب : FilGoal

جاسون ستيل - منتخب إنجلترا

حرص لاعبو منتخب إنجلترا على توجيه لفتة مميزة تجاه الحارس جاسون ستيل خلال مراسم التتويج بالمركز الثالث في كأس العالم.

جاسون ستيل

النادي : برايتون

إنجلترا

وفاز منتخب إنجلترا على منتخب فرنسا بنتيجة 6-4 في مباراة تحديد المركز الثالث، بعد الخسارة في نصف النهائي أمام منتخب الأرجنتين.

وخلال مراسم التتويج، استدعى لاعبو إنجلترا الحارس ستيل للصعود إلى منصة التتويج، رغم عدم تواجده في القائمة الرسمية للبطولة.

أخبار متعلقة:
كأس العالم - سجل هاتريك.. ساكا رجل مباراة إنجلترا أمام فرنسا كأس العالم - 7 تغييرات في تشكيل إنجلترا أمام فرنسا كأس العالم - مبابي يقود هجوم فرنسا أمام إنجلترا.. وتغييرات بالجملة كأس العالم - مواعيد مباريات اليوم السبت 18 يوليو.. قمة فرنسا ضد إنجلترا

وتسلم ستيل الميدالية البرونزية وسط إشادة من زملائه، تقديرا لدوره خلال فترة الإعداد والتدريبات مع الفريق.

ومنح اللاعبون هذه اللفتة تقديرا لجهود ستيل، الذي تواجد مع الفريق طوال البطولة كحارس احتياطي في التدريبات.

وأثارت هذه اللقطة تفاعلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أشاد الجمهور بروح الفريق بين اللاعبين.

واختتمت إنجلترا مشوارها في البطولة بالحصول على المركز الثالث.

وشهدت المباراة تألق بوكايو ساكا الذي سجل ثلاثية، بينما سجل كيليان مبابي ومايكل أوليسي أهداف فرنسا.

كما واصل جود بيلينجهام تألقه في البطولة، ليصبح أول لاعب إنجليزي يسجل 7 أهداف في نسخة واحدة من كأس العالم.

كأس العالم منتخب إنجلترا جاسون ستيل
نرشح لكم
كأس العالم - توخيل: لاعبونا كانوا مرهقين.. وروح إنجلترا صنعت الفارق كأس العالم - هل ينجح ميسي في اللحاق بـ مبابي في صراع الحذاء الذهبي كأس العالم - فينجر: فترات التوقف لشرب المياه لم تلق قبولا.. وسنراجعها بعد البطولة كأس العالم - الاتحاد الفرنسي يودع ديشامب: شكرا على 14 عاما من الإنجازات كأس العالم - قبل النهائي.. ميسي: كتبنا تاريخا لا يُنسى ولن يستطيع أحد محوه مواعيد مباريات الأحد 19 يوليو 2026.. نهائي كأس العالم كأس العالم - سجل هاتريك.. ساكا رجل مباراة إنجلترا أمام فرنسا كأس العالم - مبابي: كأنهم أيقظونا من النوم بين الشوطين
أخر الأخبار
كأس العالم - توخيل: لاعبونا كانوا مرهقين.. وروح إنجلترا صنعت الفارق 32 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - هل ينجح ميسي في اللحاق بـ مبابي في صراع الحذاء الذهبي 35 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - فينجر: فترات التوقف لشرب المياه لم تلق قبولا.. وسنراجعها بعد البطولة 36 دقيقة | في المونديال
الهلال يضم العويس بعد موسم وحيد خارج النادي 44 دقيقة | ميركاتو
كأس العالم - الاتحاد الفرنسي يودع ديشامب: شكرا على 14 عاما من الإنجازات 44 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - لاعبو إنجلترا يمنحون ستيل لحظة مؤثرة في التتويج بالميدالية البرونزية 50 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - قبل النهائي.. ميسي: كتبنا تاريخا لا يُنسى ولن يستطيع أحد محوه 56 دقيقة | في المونديال
مواعيد مباريات الأحد 19 يوليو 2026.. نهائي كأس العالم ساعة | في المونديال
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - الأهلي يحصل على توقيع سفيان بنجديدة 2 في الجول يكشف تفاصيل صفقة انتقال حسام عبد المجيد لـ لودوجوريتس 3 اقتربت؟ صلاح يطلب ضمانا مصرفيا قبل الانتقال لـ بشكتاش 4 نهائي كأس العالم – موعد لقاء الأرجنتين ضد إسبانيا.. القنوات الناقلة والملعب وتاريخ المواجهات