كأس العالم - لاعبو إنجلترا يمنحون ستيل لحظة مؤثرة في التتويج بالميدالية البرونزية

حرص لاعبو منتخب إنجلترا على توجيه لفتة مميزة تجاه الحارس جاسون ستيل خلال مراسم التتويج بالمركز الثالث في كأس العالم.

جاسون ستيل النادي : برايتون إنجلترا

وفاز منتخب إنجلترا على منتخب فرنسا بنتيجة 6-4 في مباراة تحديد المركز الثالث، بعد الخسارة في نصف النهائي أمام منتخب الأرجنتين.

وخلال مراسم التتويج، استدعى لاعبو إنجلترا الحارس ستيل للصعود إلى منصة التتويج، رغم عدم تواجده في القائمة الرسمية للبطولة.

وتسلم ستيل الميدالية البرونزية وسط إشادة من زملائه، تقديرا لدوره خلال فترة الإعداد والتدريبات مع الفريق.

ومنح اللاعبون هذه اللفتة تقديرا لجهود ستيل، الذي تواجد مع الفريق طوال البطولة كحارس احتياطي في التدريبات.

وأثارت هذه اللقطة تفاعلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أشاد الجمهور بروح الفريق بين اللاعبين.

واختتمت إنجلترا مشوارها في البطولة بالحصول على المركز الثالث.

وشهدت المباراة تألق بوكايو ساكا الذي سجل ثلاثية، بينما سجل كيليان مبابي ومايكل أوليسي أهداف فرنسا.

كما واصل جود بيلينجهام تألقه في البطولة، ليصبح أول لاعب إنجليزي يسجل 7 أهداف في نسخة واحدة من كأس العالم.