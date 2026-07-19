كأس العالم - قبل النهائي.. ميسي: كتبنا تاريخا لا يُنسى ولن يستطيع أحد محوه

أشاد ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين بزملائه في رسالة قبل انطلاق نهائي كأس العالم.

ليونيل ميسي النادي : إنتر ميامي الأرجنتين

ويستعد منتخب الأرجنتين لمواجهة إسبانيا في نهائي كأس العالم 2026 اليوم الأحد في العاشرة مساءً.

وكتب ليونيل ميسي عبر حسابه الرسمي: "أجمل ما في كل هذه السنوات ليس التتويج بالألقاب، لكن بالرحلة كاملة".

وتابع "مشاركة الحياة اليومية مع هذه المجموعة والتنافس معا والنهوض من جديد في اللحظات الصعبة والتغلب على الصعاب".

وأضاف "شكرا لكل فرد من زملائي في الفريق، وللجهاز التدريبي ولكل الأشخاص الرائعين الذين يعملون يوميا للحفاظ على هذا المنتخب قويا ومتماسكا".

وشدد "مهما حدث في نتيجة النهائي، فقد كتبت هذه المجموعة بالفعل تاريخا لا يمكن أن يُنسى ولن يستطيع أحد محوه".

ويستعد ميسي لخوض نهائي كأس العالم للمرة الثالثة والثانية على التوالي بمواجهة إسبانيا اليوم الأحد.

ووصل ميسي في نسخة 2026 لـ 8 أهداف و4 تمريرات حاسمة حتى الآن بقميص التانجو.

ونجح منتخب الأرجنتين في الوصول للنهائي للمرة السادسة في تاريخه.

موعد نهائي كأس العالم.. القنوات الناقلة

يقام اللقاء يوم الأحد 19 يوليو 2026.

وتبدأ المباراة في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويستضيف ملعب ميتلايف الذي يُعرف باسم نيويورك نيو جيرسي خلال كأس العالم لأسباب تسويقية.

وسيذاع اللقاء على قنوات بي إن سبورتس ماكس 1 و2 و3 و4 و5 و6، وأيضا قناة بي إن سبورتس المفتوحة المخصصة لإذاعة مباريات كأس العالم.

تاريخ المواجهات

التقى المنتخبان من قبل في 14 مباراة، فازت إسبانيا في 6 والأرجنتين مثلها وتعادلا في 2.

وستكون تلك المواجهة الثانية بينهما في كأس العالم بعد نسخة 1966 والتي شهدت فوز الأرجنتين بنتيجة 2-1 في دور المجموعات.

ولأول مرة يلتقيا منذ مواجهة 2018 الودية التي انتهت بفوز إسبانيا بنتيجة 6-1 في أكبر نتيجة بتاريخ الفريقين.

وسيكون ذلك اللقاء تعويضا لنهائي فيناليسيما الذي ألغي في مارس الماضي بسبب عدم إقامته في قطر بسبب الحرب الإيرانية الأمريكية.