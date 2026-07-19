مواعيد مباريات الأحد 19 يوليو 2026.. نهائي كأس العالم

ينطلق مساء اليوم الأحد 19 يوليو 2026 نهائي كأس العالم.

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كأس العالم

تقام مساء اليوم الأحد مواجهة نهائي كأس العالم بين الأرجنتين وإسبانيا.

ويستضيف ملعب ميتلايف بنيوجيرسي المواجهة المرتقبة.

وتنطلق المباراة في تمام العاشرة مساء.

ويدير اللقاء الحكم السلوفيني سلافكو فينتشيتش.

وسيذاع اللقاء على قنوات بي إن سبورتس ماكس 1 و2 و3 و4 و5 و6، وأيضا قناة بي إن سبورتس المفتوحة المخصصة لإذاعة مباريات كأس العالم.

ويعلق على المباراة كل من عصام الشوالي وعلي سعيد الكعبي وحسن العيدروس وحفيظ دراجي.

وتأهل منتخب إسبانيا لنهائي كأس العالم بعد الفوز على فرنسا بنتيجة 2-0.

فيما تأهل منتخب الأرجنتين بعد قلب تأخره أمام إنجلترا بنتيجة 2-1.

ووصل منتخب إسبانيا للنهائي للمرة الثانية بعد 2010 التي توج بلقبها.

فيما وصل منتخب الأرجنتين لنهائي كأس العالم للمرة السابعة تاريخيا والثانية على التوالي بعد نسخة 2022 التي توج خلالها بلقبه الثالث.

وتفوق منتخب إسبانيا في كأس العالم على كل من السعودية وأوروجواي والنمسا والبرتغال وبلجيكا وفرنسا للوصول للنهائي، بينما تعادلوا فقط مع كاب فيردي.

وتفوق منتخب الأرجنتين في كأس العالم على كل من الجزائر والنمسا والأردن وكاب فيردي ومصر وسويسرا وإنجلترا للوصول للنهائي.